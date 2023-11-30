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«كوب28» يتبنى قرارا لتعويض الدول الأكثر تضررا من تغير المناخ

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 نوفمبر 2023, 02:47 مساء
«كوب28» يتبنى قرارا لتعويض الدول الأكثر تضررا من تغير المناخ
افتتاح «كوب 28» في الإمارات، 30 نوفمبر 2023. (الإنترنت)
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تبنى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب28» في يومه الأول، الخميس، في دبي، قرار تنفيذ إنشاء صندوق «الخسائر والأضرار» المناخية للتعويض على الدول الأكثر تضررًا من تغير المناخ، في خطوة إيجابية في اتجاه تخفيف التوترات المتعلقة بالتمويل بين دول الشمال والجنوب.

وقال رئيس «كوب28» الإماراتي سلطان الجابر بعد اعتماد قرار «تشغيل» الصندوق الذي أُقر إنشاؤه في «كوب27»: «أهنئ الأطراف على هذا القرار التاريخي. إنه يبعث إشارة زخم إيجابية للعالم ولعملنا»، وفق وكالة «فرانس برس».

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