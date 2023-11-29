الاقتصاد الأميركي يسجل نموًا بـ5.2% في الربع الثالث من العام الجاري

القاهرة - بوابة الوسط

سجل الاقتصاد الأميركي نموا بنسبة 5.2% في الربع الثالث، هي الأسرع فيما يقرب من عامين، مما يعكس المراجعات الصعودية لاستثمارات الأعمال والإنفاق الحكومي.

وارتفع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة بمعدل أقل قوة عند 3.6%، وفقًا للتقدير الثاني للحكومة للأرقام الصادرة يوم الأربعاء، بحسب موقع «الشرق بلومبرغ».

وأدى خفض نفقات الأسر إلى تباطؤ نمو الإنفاق على الخدمات، بينما سجلت أرقام استثمارات الأعمال نموًا بـ1.3%.

كما ارتفع مؤشر الحكومة الرئيسي لقياس النشاط الاقتصادي بنسبة أكثر اعتدالاً بواقع 1.5%. ويُعد مؤشر الدخل المحلي الإجمالي مقياسًا للدخل المُولَّد من إنتاج السلع والخدمات.

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ارتفاع متوسط مؤشري النمو

بذلك، بلغ متوسط مؤشري النمو، وهو متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ونمو الدخل المحلي الإجمالي 3.3%، أي أكثر من ضعف متوسط وتيرة النصف الأول من العام.

في حين بقي الإنفاق الاستهلاكي قويًا، مدعومًا بسوق وظائف متماسكة وموجة من السفر والأحداث، على الرغم من هذا الزخم بدأ يهدأ مع اقتراب نهاية العام رغم بعده عن الانهيار.