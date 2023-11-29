صندوق الثروة السيادي السعودي يعتزم شراء 10% من مطار هيثرو البريطاني

القاهرة - بوابة الوسط

يعتزم صندوق الثروة السيادي السعودي شراء 10% من مطار هيثرو في لندن من شركة «فيروفيال» الإسبانية العملاقة للبنى التحتية والتي يجعل رحيلها عن المطار بعد نحو عقدين من قطر أكبر مساهم فيه.

أعلنت فيروفيال في ساعة متأخرة الثلاثاء تخليها عن 25% من حصتها لقاء نحو 2.4 مليار جنيه استرليني (3.0 مليارات دولار)، وبيع 15% المتبقية لمجموعة الأسهم الخاصة الفرنسية أرديان، بحسب «فرانس برس».

ويمتلك مطار هيثرو، أحد أكثر المطارات ازدحامًا في العالم، كونسورسيوم إف جي بي توبكو ليمتد، الذي من المقرر أن يشرف عليه «جهاز الاستثمار القطري» بحصة حالية تبلغ 20%.

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وستكون أرديان ثاني أكبر مالك للأسهم، فيما سينضم صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى مؤسسة الاستثمار الصينية مع حصة 10 بالمئة، وهو مستوى قريب من النسبة التي يمتلكها الأعضاء الآخرون في الكونسورسيوم. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومة البريطانية ستتدخل في عملية البيع.

مراجعة البيع المقترح لمجموعة «تلغراف»

والأسبوع الماضي، أعلنت إدارة المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك أنها «تفكر» في مراجعة البيع المقترح لمجموعة «تلغراف» ميديا غروب إلى صندوق استثمار مدعوم من أبوظبي لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.

وفي بيان الإعلان عن انسحاب «فيروفيال» قال رئيس عملياتها في المطار لوكي بوغيخا: «على مدى السنوات الـ17 الماضية، ساهمنا في تحول مطار هيثرو، جنبا إلى جنب مع زملائنا المساهمين، وحققنا بعض الإنجازات الممتازة طوال دورنا الطويل الأمد كمستثمر». وأضاف «يسرنا جدًا أننا جعلنا مطار هيثرو واحدًا من أكثر المطارات اتصالاً في العالم وأكثر المطارات ازدحاما في أوروبا».

وتشغل المجموعة المتخصصة في إدارة البنى التحتية للنقل، مجموعة واسعة من الأصول العالمية، من بينها مصالح للمطارات في تركيا ونيويورك. ولم تكن فيروفيال تعتبر هيثرو من أصولها الرئيسية. واشترت المجموعة حصتها في هيثرو في عملية استحواذ العام 2006 وامتلكت في البداية 56% من المطار قبل أن تخفض اسهمها تدريجيا.

تعاف في مرحلة ما بعد كوفيد

أعلن مطار هيثرو أخيرًا أنه سجل أعلى عدد مسافرين على الإطلاق في سبتمبر مع أكثر من سبعة ملايين مسافر، وهي أيضًا المرة الأولى التي يتخطى فيها المطار أرقام حركة المرور قبل الوباء.

وإضافة إلى الوباء، عانى مطار هيثرو العام الماضي من الإضرابات ونقص الموظفين، مما أدى إلى مشاهد فوضى وتأخير خلال مواسم ذروة. ومذاك استبدل المطار رئيسه التنفيذي وعيّن مدير مطار كوبنهاغن توماس فولدبي خلفًا لجون هولاند كاي، الذي أمضى نحو عشرة أعوام على رأس أكبر مطار في بريطانيا.