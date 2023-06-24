  • Alwasat News
Atwasat

إلغاء إضراب لحراس أمن في مطار هيثرو بعد عرض جديد بشأن الرواتب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 يونيو 2023, 09:12 صباحا
إلغاء إضراب لحراس أمن في مطار هيثرو بعد عرض جديد بشأن الرواتب
طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية البريطانية تصل إلى مطار هيثرو في غرب لندن، 10 مايو 2020. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت نقابة «يونايت» البريطانية الجمعة إلغاء إضراب لحراس أمن في مطار هيثرو في لندن أدت خلال الأشهر الماضية إلى عدة تحركات وكانت تهدد ببلبلة حركة الطيران خلال العطلة الصيفية، وذلك بعد تلقي عرض أفضل بشأن الرواتب.

وأفادت يونايت في بيان أن «أكثر من ألفي عنصر أمن.. قرروا الإضراب عن العمل 31 يوما على مدى الصيف»، لكن إدارة المطار «قدمت عرضا أفضل» قبل به منتسبو النقابة، بحسب وكالة «فرانس برس».

«انتصار تم انتزاعه بمشقة»
وينص الاتفاق بصورة خاصة على زيادة فورية في الأجور بنسبة 10% وزيادة لاحقا بنسبة 1,5% في أكتوبر، تليها زيادة مطابقة لنسبة التضخم العام المقبل، بحسب النقابة التي أثنت على «انتصار تم انتزاعه بمشقة».

وكانت النقابة تشير إلى أن متوسط أجور موظفي المطار «تراجع بنسبة 24% منذ 2017 من حيث القيمة الفعلية»، أي مع الأخذ بمفاعيل التضخم، في حين أن «مرتب المدير العام جون هولاند كاي» ارتفع بمقدار 800 ألف جنيه إسترليني من 2020 إلى 2021 ليبلغ 1,5 مليون جنيه إسترليني.

وسبق أن علق إضراب ليومين كان مقررا في نهاية الأسبوع لإمهال المنتسبين بعض الوقت، حتى ينظروا في هذا العرض الذي أوصت به النقابة.

وواجه المطار العام الماضي إضرابات وعانى من نقص في الموظفين، ما تسبب بطوابير انتظار طويلة وتأخير في الرحلات ومشكلات في معالجة الأمتعة وإلغاء رحلات.

- حراس الأمن في مطار هيثرو بلندن يضربون 31 يوما للمطالبة بزيادة الأجور

ورحب المطار برفع الإضراب، وأعلن في بيان «بإمكاننا الآن التقدم معا وسنركز جهودنا على أن تأمين صيف ممتاز لركابنا».

وسجل مطار هيثرو المملوك لكونسورسيوم تهيمن عليه شركة فيروفيال الإسبانية، تحسنا في عائداته عام 2022 على وقع انتعاش كبير في حركة الملاحة الجوية بعد سنتين من الانهيار خلال تفشي وباء كوفيد-19.

وتشهد المملكة المتحدة حركات إضراب تتعاقب منذ عام تقريبا ولا سيما في السكك الحديد والمطارات وقطاعات التعليم والصحة والخدمات اللوجستية وبين موظفي الحكومة للمطالبة بزيادات في الأجور في ظل تضخم شديد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد تهديد قائد «فاغنر».. تعزيز الإجراءات الأمنية في موسكو

بعد تهديد قائد «فاغنر».. تعزيز الإجراءات الأمنية في موسكو
موسكو: القوات الأوكرانية «تستغل استفزاز» فاغنر لشن هجوم على باخموت

موسكو: القوات الأوكرانية «تستغل استفزاز» فاغنر لشن هجوم على باخموت
مفاجأة منتصف الليل في روسيا: «فاغنر» تدعو إلى «انتفاضة».. ورد سريع من الجيش الروسي

مفاجأة منتصف الليل في روسيا: «فاغنر» تدعو إلى «انتفاضة».. ورد سريع من الجيش ...
الشاعر الليبي هود الأماني ضيف ملتقى الجزائر للإبداع الأدبي والفني

الشاعر الليبي هود الأماني ضيف ملتقى الجزائر للإبداع الأدبي والفني
الدور السداسي للتتويج.. الاتحاد يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة الأهلي بنغازي

الدور السداسي للتتويج.. الاتحاد يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة الأهلي ...
الكاتب الليبي عمر الككلي ضيف ندوة «تجارب أدبية» في الإسكندرية

الكاتب الليبي عمر الككلي ضيف ندوة «تجارب أدبية» في الإسكندرية
نيمار يعلن موقفه من تولي أنشيلوتي تدريب المنتخب البرازيلي

نيمار يعلن موقفه من تولي أنشيلوتي تدريب المنتخب البرازيلي
كاريكاتير خيري - عملية بحث وإنقاذ مكثفة لغواصة فقد التواصل معها

كاريكاتير خيري - عملية بحث وإنقاذ مكثفة لغواصة فقد التواصل معها
«أكبر تجمع إسلامي عرفه التاريخ».. السعودية تستعد لموسم حج بأعداد مماثلة لما قبل «كوفيد»

«أكبر تجمع إسلامي عرفه التاريخ».. السعودية تستعد لموسم حج بأعداد مماثلة لما قبل ...
طفل في الثانية يقتل والدته الحامل بالرصاص عن طريق الخطأ

طفل في الثانية يقتل والدته الحامل بالرصاص عن طريق الخطأ
عودة مهرجان كناوة وموسيقى العالم المغربي بعد توقف 3 سنوات

عودة مهرجان كناوة وموسيقى العالم المغربي بعد توقف 3 سنوات
4 تحديات تحاصر كرة القدم الليبية

4 تحديات تحاصر كرة القدم الليبية
في حوار مع «الوسط».. رئيس مصلحة الآثار يكشف أسرار «أكبر سرقة في التاريخ»

في حوار مع «الوسط».. رئيس مصلحة الآثار يكشف أسرار «أكبر سرقة في التاريخ»
جريدة «الوسط»: باتيلي يخفق في انتشال الأزمة من حالة المراوحة

جريدة «الوسط»: باتيلي يخفق في انتشال الأزمة من حالة المراوحة
في «قمة باريس».. «مستقبل البشرية» يمر عبر إصلاح آليات التمويل

في «قمة باريس».. «مستقبل البشرية» يمر عبر إصلاح آليات التمويل
الشركة المشغلة للغواصة المفقودة تعلن وفاة الركاب الخمسة

الشركة المشغلة للغواصة المفقودة تعلن وفاة الركاب الخمسة
ثقب في الجحيم

ثقب في الجحيم
شاهد «في التسعين»: من يخلف حمدي بطاو؟.. ومهلة «كاف» لإرسال الأندية المشاركة أفريقيا

شاهد «في التسعين»: من يخلف حمدي بطاو؟.. ومهلة «كاف» لإرسال الأندية المشاركة ...
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
«المركزي المصري» يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي
«المركزي المصري» يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي
الولايات المتحدة والهند تتفقان على إنهاء نزاعات تجارية ورفع رسوم جمركية
الولايات المتحدة والهند تتفقان على إنهاء نزاعات تجارية ورفع رسوم ...
بنك إنجلترا يرفع نسب الفوائد مجددا لمكافحة التضخم
بنك إنجلترا يرفع نسب الفوائد مجددا لمكافحة التضخم
ماكرون يشير إلى «إجماع تام» على «إصلاح عميق» للنظام المالي العالمي
ماكرون يشير إلى «إجماع تام» على «إصلاح عميق» للنظام المالي ...
تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بشكل حاد في يونيو الماضي
تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بشكل حاد في يونيو الماضي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الخطوط الجوية التركية تعلن صفقة طائرات كبرى
الخطوط الجوية التركية تعلن صفقة طائرات كبرى...
اجتماع دول «أوبك+».. مناقشات حادة وتوقعات صعبة لمستقبل الإنتاج
اجتماع دول «أوبك+».. مناقشات حادة وتوقعات صعبة لمستقبل ......
السعودية تعلن خفضا إضافيا في إنتاجها النفطي مقداره مليون برميل يوميا
السعودية تعلن خفضا إضافيا في إنتاجها النفطي مقداره مليون ......
«ثمن عدم المساواة» الدرس القادم من أميركا.. كيف يمكن إصلاح «رأسمالية القرن 21»؟
«ثمن عدم المساواة» الدرس القادم من أميركا.. كيف يمكن إصلاح ......
أسعار النفط تنخفض مع استمرار المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي
أسعار النفط تنخفض مع استمرار المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد ......
المزيد
إلغاء إضراب لحراس أمن في مطار هيثرو بعد عرض جديد بشأن الرواتب
إلغاء إضراب لحراس أمن في مطار هيثرو بعد عرض جديد بشأن ......
الاقتصاد البريطاني يتعثر بسبب أزمة تكلفة المعيشة
الاقتصاد البريطاني يتعثر بسبب أزمة تكلفة المعيشة...
هولندا تغلق صمامات أكبر حقل غاز في أوروبا خلال أكتوبر
هولندا تغلق صمامات أكبر حقل غاز في أوروبا خلال أكتوبر...
تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بشكل حاد في يونيو الماضي
تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بشكل حاد في يونيو ......
ماكرون يشير إلى «إجماع تام» على «إصلاح عميق» للنظام المالي العالمي
ماكرون يشير إلى «إجماع تام» على «إصلاح عميق» للنظام المالي ......
المزيد