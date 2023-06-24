إلغاء إضراب لحراس أمن في مطار هيثرو بعد عرض جديد بشأن الرواتب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت نقابة «يونايت» البريطانية الجمعة إلغاء إضراب لحراس أمن في مطار هيثرو في لندن أدت خلال الأشهر الماضية إلى عدة تحركات وكانت تهدد ببلبلة حركة الطيران خلال العطلة الصيفية، وذلك بعد تلقي عرض أفضل بشأن الرواتب.

وأفادت يونايت في بيان أن «أكثر من ألفي عنصر أمن.. قرروا الإضراب عن العمل 31 يوما على مدى الصيف»، لكن إدارة المطار «قدمت عرضا أفضل» قبل به منتسبو النقابة، بحسب وكالة «فرانس برس».

«انتصار تم انتزاعه بمشقة»

وينص الاتفاق بصورة خاصة على زيادة فورية في الأجور بنسبة 10% وزيادة لاحقا بنسبة 1,5% في أكتوبر، تليها زيادة مطابقة لنسبة التضخم العام المقبل، بحسب النقابة التي أثنت على «انتصار تم انتزاعه بمشقة».

وكانت النقابة تشير إلى أن متوسط أجور موظفي المطار «تراجع بنسبة 24% منذ 2017 من حيث القيمة الفعلية»، أي مع الأخذ بمفاعيل التضخم، في حين أن «مرتب المدير العام جون هولاند كاي» ارتفع بمقدار 800 ألف جنيه إسترليني من 2020 إلى 2021 ليبلغ 1,5 مليون جنيه إسترليني.

وسبق أن علق إضراب ليومين كان مقررا في نهاية الأسبوع لإمهال المنتسبين بعض الوقت، حتى ينظروا في هذا العرض الذي أوصت به النقابة.

وواجه المطار العام الماضي إضرابات وعانى من نقص في الموظفين، ما تسبب بطوابير انتظار طويلة وتأخير في الرحلات ومشكلات في معالجة الأمتعة وإلغاء رحلات.

- حراس الأمن في مطار هيثرو بلندن يضربون 31 يوما للمطالبة بزيادة الأجور

ورحب المطار برفع الإضراب، وأعلن في بيان «بإمكاننا الآن التقدم معا وسنركز جهودنا على أن تأمين صيف ممتاز لركابنا».

وسجل مطار هيثرو المملوك لكونسورسيوم تهيمن عليه شركة فيروفيال الإسبانية، تحسنا في عائداته عام 2022 على وقع انتعاش كبير في حركة الملاحة الجوية بعد سنتين من الانهيار خلال تفشي وباء كوفيد-19.

وتشهد المملكة المتحدة حركات إضراب تتعاقب منذ عام تقريبا ولا سيما في السكك الحديد والمطارات وقطاعات التعليم والصحة والخدمات اللوجستية وبين موظفي الحكومة للمطالبة بزيادات في الأجور في ظل تضخم شديد.