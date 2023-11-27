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روسيا تستعد لتسليم 6 دول أفريقية شحنات قمح مجانية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 نوفمبر 2023, 11:36 مساء
روسيا تستعد لتسليم 6 دول أفريقية شحنات قمح مجانية
مواطن أفريقي ينثر حبوب القمح (أرشيفية: الإنترنت)
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تبدأ روسيا خلال أيام تسليم 6 دول أفريقية شحنات قمح مجانية تعهد بها الرئيس فلاديمير بوتين خلال القمة الروسية الأفريقية التي عُقدت في سان بطرسبرغ في يوليو الماضي.

من المتوقع وصول شحنات بإجمالي 200 ألف طن بحلول نهاية العام، حسبما أفادت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية في 17 نوفمبر نقلاً عن وزارة الزراعة الروسية، حيث ستكون كل من الصومال وبوركينا فاسو أول الدول الأفريقية التي تتلقى الشحنات.

وقال بوتين في يوليو الماضي إن كلا من زيمبابوي ومالي وإريتريا وجمهورية أفريقيا الوسطى ستحصل على شحنات تتراوح من 25 -50 ألف طن من الحبوب لكل دولة، وهو ما يمثل جزءًا محدودًا مما تستهلكه هذه الدول.

- بوتين يلتزم تسليم الحبوب بشكل مجاني لست دول أفريقية

والخطوة الروسية تأتي في أعقاب انتقادات بأن الحرب الروسية في أوكرانيا وانسحابها من صفقة سهلت تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود أدت إلى ارتفاع أسعار الغذاء والأسمدة عالمياً.

وتسعى موسكو لتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية من خلال زيادة التجارة ونشر مجموعة «فاغنر» لدعم الحكومات غير المستقرة في أعقاب الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة وحلفاؤها لعزلها رداً على غزو أوكرانيا. وبلغت التجارة البينية لروسيا مع القارة إلى 18 مليار دولار في عام 2022، وهو أقل بكثير من 282 مليار دولار مع الصين.

وأدت العقوبات المباشرة أو غير المباشرة المفروضة على روسيا وحليفتها بيلاروسيا إلى خفض الإمدادات العالمية من الأسمدة والأمونيا بمقدار 40.8 مليون طن حتى أبريل 2023، وفقا لدراسة عرضها مؤتمر في كيب تاون أمس الأحد نظمته مؤسسة أنشأها رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي.

وأوكرانيا وروسيا من أكبر المصدرين للحبوب والزيوت النباتية في العالم. وأثرت الحرب على الإمدادات العالمية من كلا السلعتين، حيث قصفت روسيا المتاجر والموانئ الأوكرانية.

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