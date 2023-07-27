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بوتين يلتزم تسليم الحبوب بشكل مجاني لست دول أفريقية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 يوليو 2023, 07:12 مساء
بوتين يلتزم تسليم الحبوب بشكل مجاني لست دول أفريقية
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يتوسط قادة أفارقة خلال قمة «روسيا - أفريقيا» المنعقدة في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، الخميس 27 يوليو 2023. (الإنترنت)
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افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في سان بطرسبرغ قمة روسية أفريقية، والتزم تسليم الحبوب بشكل مجاني إلى ست دول أفريقية، وسط مخاوف لدى دول القارة أثارها تخلّي موسكو عن اتفاقية أتاحت تصدير ملايين أطنان الحبوب الأوكرانية.

وبعدما أصبح معزولاً على الساحة الدولية منذ إطلاق هجومه العسكري على أوكرانيا العام 2022، لا يزال بإمكان بوتين الاعتماد على دعم كثير من الدول الأفريقية أو حيادها.

الدول الأفريقية الست
وقال بوتين في خطاب افتتاح القمة إن موسكو ستكون قادرة على تسليم 50 ألف طن من الحبوب مجانًا إلى ست دول، منها زيمبابوي والصومال وأريتريا، بالإضافة إلى ثلاث دول تقربت من روسيا في السنوات الأخيرة هي مالي وبوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى، بحسب وكالة «فرانس برس».

والأسبوع الماضي، تخلت موسكو عن اتفاقية مهمة أتاحت لأوكرانيا منذ صيف العام 2022 بأن تُصدِّر، بما في ذلك إلى أفريقيا، حبوبها عبر البحر الأسود، رغم الحصار الروسي للموانئ الأوكرانية.

وفي عام واحد، سمح هذا الاتفاق بنقل زهاء 33 مليون طن من الحبوب من الموانئ الأوكرانية، مما ساعد على استقرار أسعار الغذاء العالمية وتجنب خطر حصول نقص.

في خطابه الخميس، برر بوتين هذا القرار، مؤكدًا أن الدول الغربية عرقلت تسليم الأسمدة والحبوب الروسية. وأضاف «لم يجرِ الوفاء بأي من شروط الاتفاقية» حول الحبوب والأسمدة الروسية.

- بوتين أمام قمة روسيا - أفريقيا: منفتحون على التعاون في كل المجالات

قمة سان بطرسبرغ
في سان بطرسبرغ، العاصمة الإمبراطورية الروسية السابقة، يُتوقع حضور وفود من 49 دولة أفريقية تضم 17 رئيس دولة خصوصا رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا، رغم ضغوط غير مسبوقة يمارسها الغربيون، وفقا للكرملين، لثني الأفارقة عن الحضور.

وفي هذه النسخة الثانية من القمة، بعد نسخة أولى في العام 2019، يعقد بوتين محادثات ثنائية مع عدد من القادة، على أن يتولى الكلام في جلسة عامة. وقالت رئاسة جنوب أفريقيا في بيان الأربعاء، إن القادة سيناقشون مع بوتين إجراءات لإيجاد «ظروف مواتية لفتح طريق نحو السلام بين روسيا وأوكرانيا».

وسيجري أيضا التطرق إلى الوضع في النيجر بعد إعلان عسكريين انقلابيين عبر التلفزيون الوطني، مساء الأربعاء، الإطاحة بالرئيس المنتخب ديموقراطياً محمد بازوم، الذي يتولى السلطة منذ العام 2021.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنه سيجري التطرق إلى هذه المسألة بنشاط على هامش القمة. وأضاف «سيجري على الأرجح مناقشة ذلك بطريقة ما خلال الأحداث المركزية للقمة التي ستعقد غدا. واليوم أيضا».

ودعت وزارة الخارجية الروسية الخميس إلى «حوار بناء وسلمي» في النيجر، وأملت في «الإفراج السريع» عن بازوم.

وبعد مالي وبوركينا فاسو، أصبحت النيجر (حليفة الدول الغربية حتى الآن) ثالث دولة في منطقة الساحل تشهد انقلاباً منذ العام 2020، فيما تقوّضها هجمات جماعات مرتبطة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة.

إعادة تعريف العلاقات الروسية الأفريقية
وحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، القادة الأفارقة على المطالبة بإجابات بشأن أزمة الحبوب التي أدخلت أفقر الدول في أزمة. وقال بلينكن عن القادة الأفارقة «إنهم يعرفون بالضبط من المسؤول عن الوضع الحالي». وأضاف خلال زيارة إلى نيوزيلندا «أتوقّع أن تسمع روسيا هذه الرسالة بوضوح من شركائها الأفارقة».

في الأيام الأخيرة، حاولت روسيا طمأنة شركائها الأفارقة، قائلة إنها تتفهّم قلقهم بشأن هذا الموضوع، مؤكدة استعدادها لتصدير حبوبها مجانا إلى البلدان التي هي في أمس الحاجة إليها.

وقال فسيفولود سفيريدوف الخبير في مركز الدراسات الأفريقية في كلية موسكو العليا للاقتصاد لوكالة فرانس برس، إنه بالنسبة إلى موسكو وشركائها، «من الضروري إيجاد أرضية مشتركة، وشرح وجهات النظر (...) حول القضايا الحالية، مثل اتفاقية الحبوب على سبيل المثال».

وأضاف أنه بشكل عام، فإن «الإطار الذي تتفاعل فيه روسيا مع أفريقيا تغير بشكل عميق»، في ظل جائحة كوفيد-19 والصراع في أوكرانيا. وتابع «لذا، من الواضح أنه يجب وضع تعريف جديد (لهذه) العلاقات».

والتقى بوتين الأربعاء رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، ثم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مشيداً بمشاريعهما المشتركة في مجال الطاقة. وسعت روسيا في السنوات الأخيرة إلى تعزيز علاقاتها مع أفريقيا، خصوصاً عبر وجود مجموعة «فاغنر» المسلحة في القارة.

وفي إشارة إلى هذا الاهتمام، قام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بجولتين في القارة منذ مطلع السنة، في محاولة لجذبها إلى معسكر موسكو، مقدما ذلك على أنه حصن في وجه «الإمبريالية» و«الاستعمار الجديد» الغربي. غير أن تمرد «فاغنر في يونيو يلقي بظلال من الشك على مستقبل عملياتها في القارة.

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