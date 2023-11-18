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بيع غيتار حفلة كورت كوبين الأخيرة في مزاد بـ1.5 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 نوفمبر 2023, 11:32 صباحا
بيع غيتار حفلة كورت كوبين الأخيرة في مزاد بـ1.5 مليون دولار
غيتاران عائدان لإريك كلابتون (يسار) وكورت كوبين خلال عرض إعلامي نظمته دار جوليانز للمزادات في غاردينا بولاية كاليفورنيا الأميركية، 10 أكتوبر 2023 (أ ف ب)
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أعلنت، الجمعة، دار «جوليانز» للمزادات أن غيتار «فندر موستانغ»، الذي استخدمه المغني الأميركي الشهير كورت كوبين خلال حفلته الأخيرة، جرى بيعه في مزاد بسعر تخطى 1.5 مليون دولار.

وقالت الدار، في بيان نقلت عنه وكالة «فرانس برس»، إن غيتارا للعازفين العُسر، وكان الآلة المفضلة لقائد «نيرفانا» الذي عزف عليها في جولة الفرقة الأخيرة في 1993-1994، «هذه الآلة ذات اللون الأزرق السماوي عُرضت للبيع بالمزاد في ناشفيل بولاية تينيسي بحالة سليمة» على عكس آلات غيتار كثيرة كسرها المغني الشهير على المسرح.

ووصل، في مايو، سعر آلة «فندر ستراتوكاستر» سوداء حطمها المغني إلى 595 ألف دولار خلال مزاد أقيم في مقهى «هارد روك كافيه» في نيويورك.

وانتحر كورت كوبين في أبريل 1994 عن 27 عاماً، بعدما طبع جيلاً من خلال أغنيات ضاربة كثيرة لفرقة «نيرفانا»، بينها «سميلز لايك تين سبيريت» و«كوم آز يو آر»، خلال مسيرة مهنية طغى عليها إدمان الهيروين، وعلاقته المعقدة مع كورتني لوف.

غيتار لإريك كلابتون بـ1.3 مليون دولار
وباعت دار «جوليانز»، الخميس، أيضاً غيتاراً آخر كان عائداً لإريك كلابتون بسعر يقرب من 1.3 مليون دولار.

وترتبط آلة «غيبسون إس جي» هذه، الملقبة بـ«الآلة المجنونة»، ارتباطاً وثيقاً بالوقت الذي أمضاه المغني مع فرقة «كريم»، حيث قدّم أداءً من الأكثر تميزاً في موسيقى الروك.

-فرنسية في الولايات المتحدة تصنع غيتارات من فطر «الميسيليوم»
-بيع غيتار كان وراء حل فرقة «أويسس» في مزاد

وبفضل زخرفته وأسلوبه اللافت، بات هذا الغيتار الكهربائي من أكثر الآلات الموسيقية التي يمكن التعرف عليها بسهولة في موسيقى الروك، واستحال رمزاً لحركة «سامر أوف لوف» (صيف الحب) الثقافية المضادة في العام 1967 التي طبعت جيلاً كاملاً.

وقد بدأ إريك كلابتون، الذي أكسبه أداؤه الموسيقي في أغنيات مثل «ليلى» و«سانشاين أوف يور لوف» شهرة جعلته من أفضل عازفي الغيتار في العالم، في استخدام هذه الآلة خلال الجولة الأولى لفرقة «كريم» في الولايات المتحدة.

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