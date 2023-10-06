العراق يوقع مذكرة تفاهم مع تركمانستان لاستيراد الغاز

القاهرة - بوابة الوسط

وقّع العراق، اليوم الجمعة، مذكرة تفاهم مع تركمانستان من أجل استيراد الغاز الذي يحتاج إليه لتشغيل محطاته الكهربائية، كما أعلنت وزارة الكهرباء، مشيرةً إلى أن الملفّ يتطلب مفاوضات إضافية تتعلق بنقل الغاز عبر إيران المجاورة.

تعتمد المحطات الكهربائية العراقية بشكل كبير على الغاز المستورد من الجارة إيران، التي تغطّي ثلث احتياجات العراق من الطاقة. لكن طهران تقطع الغاز مرارا، مما يزيد من سوء انقطاع التيار الكهربائي بشكل يومي بالنسبة للعراقيين، البالغ تعدادهم نحو 43 مليون نسمة، حسب وكالة «فرانس برس».

الغاز سيمر عبر شبكة الأنابيب الإيرانية

وقال وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، إن آلية توريد الغاز التركمانستاني ستكون عبر «استخدام شبكة الأنابيب في إيران المرتبطة بأنابيب النقل العراقية، وصولاً إلى محطات الطاقة في البلاد».

ويتعلّق هذا «الاتفاق المبدئي» باستيراد نحو 25 مليون متر مكعب من الغاز يومياً من تركمانستان، كما قال لـ«فرانس برس» مسؤول في وزارة الكهرباء.

ويسعى العراق إلى تنويع مصادر الطاقة، كما يؤكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. لذلك، تعمل الحكومة على عدّة خيارات، منها التزوّد من دول الخليج، ووقف حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط بحلول العام 2030، واستخدامه في تزويد محطات العراق الكهربائية، تحقيقاً لهدف «الاكتفاء الذاتي» في مجال الطاقة.