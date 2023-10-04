بابا الفاتيكان يدعو قمة «كوب28» إلى اتخاذ قرارات ملزمة بشأن الطاقة النظيفة

القاهرة - بوابة الوسط

دعا بابا الفاتيكان فرانسيس قمة «كوب 28» إلى التوصل لطرق ملزمة على صعيد التحول إلى الطاقة النظيفة، مؤكدا أن ردود الفعل في مواجهة الاحتباس الحراري «ليست كافية... والعالم ينهار».

وأضاف في بيان اليوم الأربعاء، «دعونا ننتهي مرة واحدة وإلى الأبد» من المواقف «غير المسؤولة» التي تسخر من إجراءات التحول إلى الاقتصاد الأخضر التهادفة إلى حماية البيئة، ولا تهتم إلا بالمصالح الاقتصادية، حسب ما نقلته وكالة «فرانس برس».

وطالب بابا الفاتيكان قمة المناخ، التي ستنعقد بعد أسابيع في دبي، بإيجاد حلولا تتميز بثلاث خصائص «أن تكون فعالة وإلزامية ويمكن مراقبتها بسهولة».