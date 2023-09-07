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تراجع الصادرات والواردات الصينية في أغسطس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 سبتمبر 2023, 09:59 صباحا
تراجع الصادرات والواردات الصينية في أغسطس
لقطة عامة لمرفأ نانجينغ الصيني، 6 أغسطس 2023. (أ ف ب)
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سجلت الصادرات والواردات الصينية تراجعا إضافيا في أغسطس وفق مؤشرات أصدرتها السلطات، الخميس، لكن وتيرة الانخفاض جاءت أبطأ من الشهر السابق ودون التوقعات.

وأفادت دائرة الجمارك الصينية أن الشحنات عبر البحار تراجعت بنسبة 8.8% في أغسطس 2023 مقارنة بالعام الماضي، بعدما كانت تراجعت بنسبة 14.5% في يوليو. أما الواردات فتراجعت بنسبة 7.3% الشهر الماضي، مقارنة بتراجع نسبته 12.4% في يوليو، وفق وكالة «فرانس برس».

وتوقع محللون استطلعت وكالة «بلومبرغ» آراءهم، انخفاضا بنسبة 9% لكل من الواردات والصادرات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

نسق تراجعي للصادرات الصينية
وسجلت الصادرات الصينية التي غالبا ما كانت قوة دافعة للنمو في البلاد، نسقا تراجعيا منذ أكتوبر، باستثناء مارس وأبريل.

وتراجعت الصادرات في يوليو الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ 2020، حين كان الطلب العالمي في أسوأ أحواله بسبب جائحة «كوفيد-19». وأسهمت المخاوف من ركود اقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا، مترافقة مع ارتفاع مستوى التضخم عالميا، في إضعاف الطلب على المنتجات الصينية.

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وتأتي هذه المؤشرات التجارية لتضاف إلى سلسلة أرقام وإحصاءات صدرت أخيرا، تظهر أن الاقتصاد الصيني يفقد زخم التعافي المسجّل في مرحلة ما بعد رفع القيود الصحية في أواخر 2022.

اضطراب قطاع العقارات في الصين
وأضاف إلى الانطباع السلبي بشأن الاقتصاد الصيني، تقرير يظهر أن قطاع الخدمات في الصين نما في أغسطس بوتيرة أقل من المتوقع. ويبقى قطاع العقارات في وضع مضطرب، مع فشل بعض شركات التطوير الرئيسية في إكمال مشاريع البناء.

ومع تزايد الأرقام التي تؤشر إلى تباطؤ محتمل في الاقتصاد، دعا عديد الخبراء إلى خطة تعافٍ واسعة النطاق لتعزيز الدورة الاقتصادية، إلا أن السلطات تبقي إلى الآن على إجراءات محددة الهدف وإعلانات عن دعمها القطاع الخاص، في ظل محدودية الإجراءات الملموسة المتخذة من بكين.

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