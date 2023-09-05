سعر نفط برنت يقفز فوق 90 دولارا للمرة الأولى منذ نوفمبر

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر خام برنت فوق 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر، الثلاثاء، في موازاة إعلان السعودية وروسيا أنهما ستمددان خفض إنتاجهما من الخام وتصديره.

عند الـ13:50 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر الخام المرجعي 1.4%، ليصل إلى 90.24 دولار، بينما قفز خام غرب تكساس الوسيط الأميركي الرئيسي 1.9% إلى 87.16 دولار، بحسب وكالة «فرانس برس».

في سياق متصل أعلنت المملكة العربية السعودية وروسيا الثلاثاء تمديد الخفض الطوعي لإنتاجهما النفطي حتى نهاية السنة، في مواصلة سعيهما لدعم أسعار الذهب الأسود التي سجلت ارتفاعًا مع صدور الإعلانين.

السعودية تمديد الخفض التطوعي

وأعلنت وزارة الطاقة السعودية في بيان أن المملكة «ستقوم بتمديد الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو ... لثلاثة شهورٍ أخرى، أي حتى نهاية شهر ديسمبر من العام 2023».

وأشارت الوزارة إلى أن إنتاج المملكة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام «سيكون ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا»، وهو أقل بكثير من قدرتها اليومية البالغة نحو 12 مليون برميل.

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وفي موسكو، أبقت روسيا خفض صادراتها النفطية بمعدل 300 ألف برميل يوميًا حتى نهاية 2023. وسبق أن أعلنت موسكو في فبراير خفض إنتاجها من الخام بمعدل نصف مليون برميل يوميًا، الأمر الذي أكدته الثلاثاء.

روسيا تخفض يمعدل 300 ألف برميل يوميًا

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي الكسندر نوفاك على حساب تلغرام للحكومة الروسية إن «روسيا ستمدد الخفض الطوعي ... لشحنات النفط للأسواق العالمية بمعدل 300 ألف برميل يوميًا حتى نهاية ديسمبر 2023».

وأضاف أن هذا الإجراء «يهدف إلى تعزيز التدابير الوقائية التي اتخذتها دول (تحالف) أوبك بلاس للحفاظ على استقرار الأسواق النفطية وتوازنها». وتزامنًا مع هذين الإعلانين، ارتفع الثلاثاء سعر خام برنت فوق 90 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر 2022.

وعند الساعة 13:50 بتوقيت غرينتش ارتفع سعر الخام المرجعي 1.4 بالمئة ليصل إلى 90.24 دولار بينما قفز خام غرب تكساس الوسيط الأميركي الرئيسي 1.9% إلى 87.16 دولار.