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الصين تعيِّن محافظا جديدا للمصرف المركزي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يوليو 2023, 07:03 مساء
الصين تعيِّن محافظا جديدا للمصرف المركزي
صورة مؤرخة في 9 مارس 2018 لحاكم المصرف المركزي الصيني الجديد بان غونغ شنغ في بكين (أ ف ب)
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استبدلت الصين، الثلاثاء، محافظ مصرفها المركزي، على ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، فيما يسعى ثاني أكبر اقتصاد في العالم لإنعاش النمو المتعثر.

وسيخلف الاقتصادي «بان غونغ شنغ» محافظ البنك المركزي المنتهية ولايته «يي غانغ»، وفق «شينخوا». ويرأس يي بنك الشعب الصيني منذ العام 2018 وقد بلغ سن التقاعد.

ويأتي القرار الذي اتخذه النواب الصينيون في اجتماع الثلاثاء، بعد تعيين «بان» سكرتيرًا للحزب الشيوعي في بنك الشعب الصيني في 1 يوليو، بحسب وكالة «فرانس برس».

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وترأس «بان» سابقًا الهيئة المعنية بتنظيم سوق الصرف الأجنبي في الصين منذ العام 2016 عندما واجهت الصين هروبًا كبيرًا لرؤوس الأموال. كما شغل الرجل (60 عامًا) منصب نائب محافظ البنك المركزي منذ العام 2012.

ويعرف «بان» الذي التحق بجامعتَي كامبريدج في المملكة المتحدة وهارفرد في الولايات المتحدة، بخبرته الكبيرة في الخدمات المصرفية والسياسة الصينيتين، إذ عمل أيضًا في مصرفين رئيسيين تابعين للدولة.

وقال المتخصص في الشؤون الصينية في معهد البحوث الأميركي «إيجا سوسايتي بوليسي إنستيتيوت»، نيل توماس، إن «بان غونغ شنغ تكنوقراط مالي، وليس مواليًا لـ(الرئيس الصيني) شي جينبينغ».

وأوضح في تغريدة «يشير ذلك إلى أن شي أكثر قلقًا بشأن اقتصاد الصين مما كان عليه قبل المؤتمر العشرين للحزب».

وخفض البنك المركزي العديد من معدلات الفائدة في الأسابيع الأخيرة في محاولة لتنشيط الاقتصاد، لكن بيانات اقتصادية قاتمة نشرت خلال الأشهر الأخيرة، دفعت إلى تكثيف الدعوات الى المسؤولين لاتخاذ تدابير دعم أقوى.

وقالت الصين هذا الشهر إن اقتصادها حقق نموًا نسبته 6.3% في الربع الثاني من العام، أي أدنى بكثير من 7.1% كانت متوقعة في استطلاع أجرته وكالة فرانس برس من محللين.

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