زيلينسكي: تمديد القيود على الحبوب الأوكرانية في أوروبا «غير مقبول»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، أن احتمال تمديد الاتحاد الأوروبي القيود على تصدير الحبوب الأوكرانية لحماية المزارعين المحليين «غير مقبول».

وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: «أي تمديد للقيود غير مقبول بتاتا، وصراحة معادٍ لأوروبا. لدى أوروبا القدرة المؤسسية للتصرف بشكل أكثر عقلانية بدلا من إغلاق حدودها أمام سلعة معينة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتريد خمس دول في وسط أوروبا، تمديد الحظر المفروض من الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام على الأقل. ومن المقرر أن ينتهي الحظر في 15 سبتمبر. وقال رئيس الوزراء البولندي الأسبوع الماضي، إن بلاده لن ترفع الحظر حتى لو لم يوافق الاتحاد الأوروبي على تمديده.

حل يناسب الجميع

وقال زيلينسكي «نحن نثق في الاتفاق مع المفوضية الأوروبية، لكننا نستعد لأي سيناريو». وأضاف أن بلاده، التي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي ولكنها تريد الانضمام إليه، وأشار إلى أنه على اتصال بجميع أصحاب المصلحة للبحث عن حل يناسب الجميع.

- بوتين: موسكو ستعود إلى اتفاق الحبوب مع أوكرانيا إذا استجابت لمطالبها

- أوكرانيا: 60 ألف طن من الحبوب أتلفت جراء الضربات الروسية الليلية

وحث رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال الأسبوع الماضي شركاء كييف والمفوضية الأوروبية على ضمان تصدير جميع المنتجات الزراعية الأوكرانية دون عوائق إلى الاتحاد الأوروبي.

روسيا تعلق المشاركة في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

وكانت روسيا قد أعلنت، الإثنين الماضي، تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي يسمح بتدفق الحبوب من أوكرانيا إلى دول في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.

وجاء إعلان القرار الروسي على لسان الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين، مضيفًا أن روسيا ستعود إلى الاتفاق بعد تلبية مطالبها. وقال بيسكوف: «عندما يتم تنفيذ جزء اتفاق البحر الأسود المتعلق بروسيا، ستعود روسيا على الفور إلى تنفيذ الاتفاق».