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بوتين: موسكو ستعود إلى اتفاق الحبوب مع أوكرانيا إذا استجابت لمطالبها

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 يوليو 2023, 09:34 مساء
بوتين: موسكو ستعود إلى اتفاق الحبوب مع أوكرانيا إذا استجابت لمطالبها
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (الإنترنت)
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء استعداد موسكو للعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية في حال جرت استجابة «كامل» مطالبها، وإلا فإن تمديد هذا الاتفاق «لن يعود له معنى».

وقال بوتين خلال اجتماع حكومي نقل التلفزيون وقائعه، «ندرس إمكان العودة (إلى الاتفاق)، ولكن بشرط: أن تؤخذ كل مبادىء مشاركة روسيا في هذا الاتفاق في الاعتبار، وتُنفذ بالكامل ومن دون استثناء»، بحسب «فرانس برس».

تحذير روسي من  تصدير الحبوب عبر البحر الأسود
وحذرت روسيا أمس الثلاثاء أوكرانيا من مساعيها لمواصلة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود مشيرة إلى أنه لم يعد هناك «ضمانات أمنية» بعد انتهاء العمل باتفاق كان يتيح نقلها رغم الحرب.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف «في غياب ضمانات أمنية مناسبة، تظهر مخاطر معيّنة. إذا جرى إقرار أيّ شيء بدون روسيا، فيجب أن تؤخذ هذه المخاطر في الاعتبار». ردًا على سؤال حول رغبة اوكرانيا بمواصلة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود مع أو بدون موافقة موسكو على أمن السفن.

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في الإطار نفسه قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لنظيره التركي حقان فيدان، إن انتهاء العمل بالاتفاق يعني «سحب الضمانات الأمنية للملاحة» مما يجعل شمال غرب البحر الأسود حيث تعبر سفن الشحن، «منطقة خطرة موقتا». وقالت الخارجية الروسية في بيان إن «الوزيرين فكرا في خيارات أخرى لتزويد الدول الأشد حاجة بالحبوب».

روسيا ترفض تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
من جهته اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارتكب «خطأ فادحا» بإنهاء مشاركة موسكو في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية. وقال ماكرون «لقد قرر استخدام الغذاء سلاحًا، أعتقد أنه خطأ فادح».

وكانت موسكو أعلنت الإثنين رفضها تمديد الاتفاق الذي أبرم في يوليو 2022 مع أوكرانيا برعاية الأمم المتحدة وتركيا منددة بالعوائق الماثلة أمام تصدير المنتجات الزراعية الروسية.

الثلاثاء اتهم بيسكوف أيضًا أوكرانيا باستخدام الممر البحري الذي فُتح في إطار الاتفاق «لأغراض عسكرية ... هذه حقيقة واضحة» بعدما قصفت كييف الإثنين الجسر الاستراتيجي الذي يربط الأراضي الروسية بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.

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