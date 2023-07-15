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بوتين: الهدف الرئيسي من اتفاق الحبوب الأوكرانية «لم يتحقق»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 يوليو 2023, 06:01 مساء
بوتين: الهدف الرئيسي من اتفاق الحبوب الأوكرانية «لم يتحقق»
حقول زراعة حبوب القمح في أوكرانيا. (الإنترنت)
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اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن الهدف الرئيسي من اتفاق الحبوب الأوكرانية الساري حتى 17 يوليو، لم يتحقق، وذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الجنوب أفريقي سيريل رامابوزا.

وذكر الكرملين أن «فلاديمير بوتين أشار إلى أن التعهدات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة حول إزالة العقبات أمام تصدير المنتجات الغذائية والأسمدة الروسية لم يجرِ الوفاء بها بعد»، بحسب «فرانس برس».

وأضافت الرئاسة الروسية في بيان أصدرته حول هذه المحادثة الهاتفية «أن الهدف الرئيسي للاتفاق، تسليم الحبوب إلى البلدان المحتاجة، ولا سيما في القارة الأفريقية، لم يتحقق».

يأتي ذلك غداة تأكيد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الوسيط بين كييف وموسكو، أن نظيره الروسي «يتفق» معه على مبدأ تمديد الاتفاق الحيوي بشأن الحبوب الأوكرانية. لكن الكرملين لم يؤكد هذه التصريحات.

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وكان بوتين قد أعرب الخميس عن أسفه لأن أيا من المطالب الروسية لم يلق استجابة خلال مفاوضات تمديد الاتفاق. وتنقضي مفاعيل الاتفاق المبرم في يوليو 2022 في تركيا والذي جرى تمديده مرتين، منتصف ليل الإثنين بتوقيت إسطنبول (21,00 ت غ).

تصدير نحو 33 مليون طن من الحبوب
خلال العام الماضي، أتاح تصدير نحو 33 مليون طن من الحبوب خصوصا القمح والذرة، من الموانئ الأوكرانية رغم تواصل الحرب.

كما تطرق رامابوزا السبت مع بوتين، وفقًا للكرملين، إلى الاستعدادات لقمة بريكس التي تستضيفها بلاده في نهاية أغسطس، والتي دُعي إليها الرئيس الروسي على الرغم من صدور مذكرة توقيف بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار الكرملين إلى أن الرئيسين ناقشا السبت القمة الروسية-الأفريقية المقررة في نهاية يوليو في سان بطرسبرغ ومبادرة السلام في أوكرانيا التي أطلقها العديد من القادة الأفارقة. وأعلنت الرئاسة الروسية أن بوتين ورامابوزا «اتفقا» على عقد اجتماع ثنائي على هامش هذه القمة في روسيا.

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