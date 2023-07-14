إردوغان: بوتين يتفق معي بشأن تمديد اتفاقية الحبوب الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

أكّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الجمعة، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين «يتفق معه» بشأن تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، التي تنتهي مدّتها مساء الاثنين.

وقال إردوغان للصحفيين بعد صلاة الجمعة: «نستعد لاستقبال بوتين في أغسطس، ونحن متّفقون على تمديد ممر الحبوب في البحر الأسود»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

أمس الخميس، قال بوتين إن اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية، التي تنتهي مدتها في 17 يوليو والتي لا تزال روسيا مترددة بشأن تمديدها، عجزت عن تلبية المطالب الروسية. وأضاف بوتين في مقابلة متلفزة: «أود أن أشدد على أن شيئًا لم يحدث، أبدًا. العمل أحادي الجانب»، لافتا «سنفكر بما يمكننا فعله. لدينا بضعة أيام متبقية»، وفق الوكالة الفرنسية.

روسيا: ما من سبب يدعو لتمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

ومطلع الشهر الجاري، اعتبرت روسيا أن ما من سبب يدعو لتمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، منتقدة ما تعتبره عقبات أمام صادراتها الزراعية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان نقلته «فرانس برس»: «من الواضح أن ما من سبب لاستمرار مبادرة حبوب البحر الأسود التي تنتهي مدتها في 17 يوليو».

ومنذ بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 أغلقت الموانى الأوكرانية على البحر الأسود بسبب انتشار السفن الحربية والألغام، إلى أن سمح الاتفاق الذي وُقع في يوليو 2022 بمرور صادرات الحبوب. قبل بدء الغزو، كانت أوكرانيا من أبرز الدول المُنتجة للحبوب. وساعدت مبادرة حبوب البحر الأسود في تخفيف حدة أزمة الغذاء العالمية التي أثارها النزاع.