بوتين: اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عجزت عن تلبية مطالب روسية

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية التي تنتهي مدتها في 17 يوليو والتي لا تزال روسيا متردّدة بشأن تمديدها عجزت عن تلبية المطالب الروسية، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال بوتين في مقابلة متلفزة «أودّ أن أشدّد على أن شيئًا لم يحدث، أبدًا. العمل أحادي الجانب»، مضيفًا «سنفكّر بما يمكننا فعله، لدينا بضعة أيام متبقية».

- روسيا: ما من سبب يدعو لتمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

وفي 5 يوليو، اعتبرت روسيا، أن ما من سبب يدعو لتمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، منتقدة ما تعتبره عقبات أمام صادراتها الزراعية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «من الواضح أن ما من سبب لاستمرار مبادرة حبوب البحر الأسود التي تنتهي مدتها في 17 يوليو».