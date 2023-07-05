اتفاق عراقي - كويتي بشأن إدارة ملف الحقول النفطية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، إن اللجنة المشتركة العراقية - الكويتية اتفقت على وضع آليات للاستناد إليها في ما يتعلق بحقول النفط المشتركة بين البلدين، وذلك لضمان حقوق كل طرف.

وأضافت الخارجية العراقية في حسابها على «تيليغرام» أن اجتماعات اللجنة المشتركة العراقية - الكويتية بشأن مذكرة التفاهم الخاصة بالحقول النفطية المشتركة «انتهت لنتائج ومخرجات إيجابية».

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية أن اللجنة المشتركة ناقشت خلال اجتماع اليوم آليات استثمار الحقول النفطية المشتركة الواقعة على الشريط الحدودي لما فيه مصلحة البلدين الجارين.

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وأكد وكيل الوزارة عمر البرزنجي، خلال الاجتماع، أهمية هذه التفاهمات التي تأتي بعد تمديد مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين الجارين، مبديًا استعداد الحكومة العراقية التام للتعاون مع الأشقاء في الكويت في هذا الملف وغيره، لتذليل جميع العقبات التي تعترض العمل المشترك.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف أن «الاجتماعات انتهت إلى نتائج ومخرجات إيجابية تتمثل في الاتفاق على التعاون بمجال وضع آليات يمكن الاستناد إليها في إدارة هذا الملف المعني بالاستثمار الاقتصادي بشكلٍ مشترك بما يضمن حقوق البلدين، مع تأكيد مواصلة عقد الاجتماعات بشكل دوري متبادل ضمانًا للوصول إلى تفاهمات تحقق الهدف المنشود».