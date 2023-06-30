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الإمارات: شركة أدنوك تمنح بتروفاك عقدا بقيمة 700 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 30 يونيو 2023, 12:51 مساء
الإمارات: شركة أدنوك تمنح بتروفاك عقدا بقيمة 700 مليون دولار
شركة أدنوك للغاز الإماراتية. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت شركة «بتروفاك»، المزود العالمي الرائد للخدمات في صناعة الطاقة، الجمعة، أنه تم اختيارها من قبل «أدنوك للغاز الإماراتية» التابعة لشركة «بترول أبوظبي الوطنية» لتنفيذ مشروع جديد للهندسة والمشتريات والبناء في مجمع حبشان للغاز بمنطقة الظفرة بقيمة 700 مليون دولار.

وقالت «بتروفاك» البريطانية في بيان، إن العقد الجديد يشمل أعمال الهندسة والمشتريات والبناء لمحطة ضواغط جديدة للغاز بالمجمع، مضيفة: أن «المحطة الجديدة ستدعم شركة أدنوك في زيادة إنتاج الغاز بشكل كبير من مجمع حبشان الواقع غرب العاصمة أبوظبي»، وفقًا لوكالة «رويترز».

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لمجموعة «بتروفاك» قوله إن «أدنوك» واحدة من أهم عملاء «بتروفاك»، مبدياً تطلعه إلى «العمل مع (أدنوك) لتطوير هذا المورد الحيوي للطاقة بشكل آمن ومستدام».

وقال مدير العمليات في «بتروفاك» إيلي لحود: «تتمتع بتروفاك بسجل حافل وقوي في دعم أدنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة، متجذراً في التزامنا الراسخ بتحقيق أقصى قدر من التسليم المحلي، والاستثمار في سلسلة التوريد المحلية، وتطوير الفرق المحلية».

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