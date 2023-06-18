تايوان: نسعى لتوثيق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي مقابل الاستثمار في أشباه الموصلات

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير خارجية تايوان، جوزيف وو، خلال زيارة لأوروبا قبل أيام، إنه على الدول الأوروبية تعزيز العلاقات مع تايوان، إذا كانت ترغب في استمرار الاستثمار التايواني في إنتاج أشباه الموصلات.

ويتعين أن توافق الحكومة التايوانية على الاستثمارات الخارجية التي تقوم بها شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم، وعلى الخطط الرامية لإنشاء مصنع في ألمانيا، وفق وكالة «رويترز».

تايوان لن تمنع الاستثمار في أوروبا

وأوضح «وو»، أن الحكومة لن تضع شروطاً على الاستثمارات من قبل شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، وأن الأمر متروك للشركة لتحديد ما إذا كان المشروع سيدر ربحاً.

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وتابع أن تايوان لن تمنع الاستثمار في أوروبا لكن على الدولة التي تحتاج إلى المساعدة التايوانية، أن تنظر للعلاقات مع تايوان بمنظور أوسع نطاقاً.