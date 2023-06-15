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العراق وقطر يوقعان سلسلة اتفاقات في مجالات الطاقة والبنى التحتية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 يونيو 2023, 09:24 مساء
العراق وقطر يوقعان سلسلة اتفاقات في مجالات الطاقة والبنى التحتية
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (إلى اليمين) مصافحاً أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (إلى اليسار) في مكتب رئيس الوزراء في المنطقة الخضراء في بغداد في 15 يونيو 2023. (أ ف ب)
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وقع العراق وقطر، اليوم الخميس، سلسلة اتفاقات في مجالات الطاقة والبنى التحتية خلال زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى بغداد في وقت يشهد العراق انفتاحًا متزايدا على شركائه الإقليميين لتعزيز اقتصاده.

وأكد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن من بين الاتفاقات الموقعة «عدد من مذكرات التعاون في مجال الطاقة، تخص النفط الخام وتجهيز العراق بالغاز المُسال، ومذكرة تعاون لتأسيس شركة نفط مشتركة وأخرى تخص إنشاء مصفى»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وشهدت العلاقات بين البلدين فتوراً لسنوات، وخصوصا إبان حكم نظام صدام حسين، وعادت لتتحسن منذ نحو عشر سنوات. ويسعى العراق حاليا بعد أربعة عقود من النزاع، إلى إعادة الإعمار. ويؤكد رئيس الوزراء العراقي أنه يريد إعطاء الأولوية للاستثمارات في البنى التحتية المتهالكة (طرق، مستشفيات، مدارس...).

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السوداني: قطر ستبقى واحدة من أقوى حلفائنا في المنطقة
وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمير قطر إن «دولة قطر ستبقى واحدة من أقوى حلفائنا وشركائنا في المنطقة». وأضاف السوداني من دون تقديم تفاصيل «اليوم جرى بحث الفرص الاقتصادية المتاحة، والعمل الذي يمكن أن تضطلع به الشركات القطرية في إطار مشاريعنا في الإعمار والخدمات ومشاريع البنية التحتية».

من جهته أعلن أمير قطر أنه «جرى التوقيع على عدد من الاتفاقات مع القطاع الخاص في قطر شملت مجالات مهمة وحيوية كالطاقة والكهرباء وتطوير مدن سكنية حديثة، وفنادق، وإدارة المستشفيات في العراق»، مشيراً إلى الاتفاق على أن «التبادل التجاري بين قطر والعراق يجب أن ينمو بشكل مستمر».

ثلث سكان العراق يعاني من الفقر
وحضر المسؤولان توقيع اتفاق بشأن النقل الجوي والبحري، بحسب صور للحفل بثها التلفزيون العراقي الرسمي. ويسعى العراق الذي يعاني ثلث سكانه من الفقر رغم ثروته النفطية الهائلة، لبناء علاقات مشتركة في جميع الاتجاهات بهدف إعادة بناء بنيته التحتية المتهالكة بعد عقود من الحروب. وتمثل قطر، الدولة الغنية بالغاز، شريكاً مميزاً في هذا الاتجاه.

ووافقت شركة «قطر للطاقة» في أبريل الماضي على المشاركة بحصة تبلغ 25% في مشروع نمو الغاز المتكامل (GGIP) بالتعاون مع مجموعة «توتال إنرجي» الفرنسية.

ويهدف المشروع إلى تطوير الاستثمار في موارد العراق من الغاز وتحسين التغذية الكهربائية. ودخلت قطر للطاقة في المشروع بدعوة من «توتال إنرجي» التي تبلغ حصتها 45%.

وشاركت قطر نهاية مايو، إلى جانب العديد من دول المنطقة، في مؤتمر أعلن فيه العراق عن مشروع «طريق التنمية» الضخم والطموح لبناء طريق وسكة حديد لربط الخليج بتركيا.

ولا يزال هذا المشروع الذي حددت الحكومة العراقية تكلفته بنحو 17 مليار دولار وبطول 1200 كلم داخل العراق، في مراحله الأولى.

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