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الثلاثاء.. رئيس الحكومة العراقية يزور القاهرة للتوقيع على 10 اتفاقيات تعاون مشترك

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 يونيو 2023, 08:41 صباحا
الثلاثاء.. رئيس الحكومة العراقية يزور القاهرة للتوقيع على 10 اتفاقيات تعاون مشترك
رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد شياع السوداني. (الإنترنت)
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يبدأ رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، بعد غد الثلاثاء، زيارة رسمية إلى القاهرة، ليرأس وفد بلاده في اجتماعات اللجنة العراقية - المصرية العليا للتعاون المشترك. 

وذكرت صحيفة «الصباح» الحكوميَّة، الصادرة اليوم الأحد، أن السوداني سيصل القاهرة، الثلاثاء، على رأس وفد وزاري وقطاع رجال الأعمال، ليرأس الجانب العراقي في اجتماعات اللجنة العراقية - المصرية العليا للتعاون المشترك، التي ستتمخض عن التوقيع على 10 اتفاقيات مشتركة، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

اجتماعات اللجنة العليا المشتركة العراقية – المصرية
أوضحت الصحيفة أن وفدا عراقيا، برئاسة وكيل وزارة التجارة رئيس لجنة الخبراء، وصل في وقت سابق القاهرة، لتهيئة وإعداد جدول أعمال اللجنة، وصيغ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ستوقع خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة العراقية – المصرية.

- إعادة إعمار العراق والتعاون الاقتصادي يتصدر مباحثات عمار الحكيم في مصر

وتشمل المجالات التي تشملها الاتفاقيات: التجارة البينية والرياضة والشباب والإسكان والإعمار والعمل والشؤون الاجتماعية وأمانة بغداد، ومشاركة الشركات المصرية في حملات إعادة الإعمار، والطرق والجسور والطاقة المتجددة في العراق.

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