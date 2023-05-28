إعادة إعمار العراق والتعاون الاقتصادي يتصدر مباحثات عمار الحكيم في مصر

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي عمار الحكيم، وذلك خلال زيارته الحالية إلى مصر، وتناول ملف إعادة إعمار العراق والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وصرح الناطق باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، في بيان، بأن شكري أكد حرص مصر على دفع التعاون مع العراق، والتطلع إلى عقد اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة على مستوى رئيسي وزراء البلدين بالقاهرة قريبًا وخروجها بنتائج تصب في دفع العلاقات الثنائية قدماً.

وحرب شكري، وفق البيان، بحديث عمار الحكيم بشأن الحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين العراق ومصر، لاسيما فيما يتعلق بفرص مساهمة الشركات المصرية في مشروعات التنمية وإعادة الإعمار في العراق، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات على الأرض خلال الفترة المقبلة.

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آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن

وأكد وزير الخارجية المصري اهتمام بلاده بآلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن لربط مصالح البلدان الثلاثة، والتطلع لتنفيذ مشروعات التعاون المتفق عليها في أقرب وقت، بما يعكس الإرادة السياسية المشتركة، معربًا أيضًا عن دعم مصر الكامل للعراق في حربه ضد الإرهاب.

وأضاف البيان أن أن اللقاء شهد نقاشًا حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الأولوية المشتركة، حيث أكد الجانبان حرصهما على التنسيق المستمر بين البلدين حول سبل تعزيز الاستقرار في المنطقة.

ونقل البيان عن عمار الحكيم تأكيده الاهتمام بتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والعراق، بما يصب في صالح الشعبين، وأهمية استمرار العمل على كافة المستويات لدفع التعاون بين البلدين إلى آفاق أرحب.

وفي 27 يونيو 2021، اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في بغداد، في أول زيارة لرئيس مصري إلى العراق منذ غزو صدام حسين للكويت عام 1990.

«مشروع الشام الجديد»

وفي فبراير من العام نفسه، وقعت مصر 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مختلف القطاعات، بما في ذلك النفط والطرق والإسكان والتشييد والتجارة، بعدما وافق مجلس الوزراء العراقي في ديسمبر السابق له على تجديد عقد إمداد الهيئة المصرية العامة للبترول بإجمالي 12 مليون برميل من خام البصرة الخفيف. ويخطط العراق لإنشاء خط أنابيب يستهدف تصدير مليون برميل يوميًا من الخام العراقي من مدينة البصرة في جنوب البلاد إلى ميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر.

بعدها تداولت تقارير ما وصفته بـ«مشروع الشام الجديد» بين مصر والأردن والعراق، بكافة جوانبه الاقتصادية والسياسية، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات ومخاطر.

وزير الخارجية المصري سامح شكري يستقبل رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي عمار الحكيم، الأحد 28 مايو 2023 (الخارجية المصرية)