دراسة: ثلثا الأوروبيين «قلقون» من تدهور مستوى معيشتهم

القاهرة - بوابة الوسط

يقول ثلثا مواطني الاتحاد الأوروبي إنهم غير راضين عن السياسات المعتمدة، لمواجهة التضخم ويشعرون بالقلق من تدهور مستوى معيشتهم، وفقا لاستطلاع «يوروبارومتر» الذي نُشر قبل عام من الانتخابات الأوروبية المقبلة.

وحسب الدراسة التي أجراها «كانتار بابليك» لصالح البرلمان الأوروبي وشملت 26376 شخصا، فإن 65% من المستجوبين غير راضين عن الإجراءات التي اتخذتها حكوماتهم الوطنية للاستجابة لارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية و57% غير راضين عن التدابير على مستوى الاتحاد الأوروبي، وفق موقع «يورونيوز».

وأفادت الدراسة بأن «نصف المستجوبين يعتبرون أن مستوى معيشتهم قد تدهور في الآونة الأخيرة، ويتوقعون مزيد التدهور». ومع ذلك فقد انخفض معدل المستطلعين (52%)، الذين توقعوا تدهور اقتصاد بلادهم خلال عام بثماني نقاط في ستة أشهر.

54% راضون عن سير الديمقراطية الأوروبية

وقال مدير الحملات في البرلمان الأوروبي فيليب شولمايستر «إن كلفة المعيشة تلقي بثقلها على الأفراد. الاستنتاج المنطقي هو أنهم سيفقدون الثقة في المستوى الأوروبي. ليس هذا ما نراه (...) هناك أمل والتفاؤل يزداد ونتوقع أن يكون الاتحاد الأوروبي قادرا على الوفاء بوعوده».

وهناك 47% من المستجوبين (61% في فرنسا)، يعتبرون أن الوضع العام يتطور في الاتجاه الخاطئ على مستوى الاتحاد الأوروبي، لكن هذه النسبة آخذة في الانخفاض، بينما يعتقد الثلث (32%، +1 نقطة خلال عام) أن الاتحاد الأوروبي يتقدم في الاتجاه الصحيح.

وأكد 54% أنهم «راضون» عن سير الديمقراطية الأوروبية، مع اختلافات كبيرة بين أيرلندا (82%) وفرنسا (42% فقط) أو اليونان (34%). ويكشف هذا الاستطلاع الذي أُجرِي في مارس، الآراء قبل عام من انتخابات 6-9 يونيو 2024، لتجديد أعضاء البرلمان الأوروبي.