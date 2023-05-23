مكارثي عقب لقائه بايدن: لا اتفاق بعد حول سقف الدين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي، الجمهوري كيفن مكارثي، في ختام اجتماع مع الرئيس جو بايدن حول رفع سقف الدين العام للبلاد أنّ اللقاء كان «بنّاء» لكنّهما لم يتوصّلا بعد إلى اتّفاق يجنّب أكبر قوة اقتصادية في العالم خطر التخلّف عن السداد.



وقال مكارثي للصحفيين «لقد شعرت أنّنا أجرينا محادثات بنّاءة. ليس لدينا اتّفاق بعد، لكنّني شعرت أنّ النقاش كان بنّاء في مجالات لدينا فيها اختلافات في الرأي»، حسب وكالة «فرانس برس».

بايدن متفائل

وفي مستهل اللقاء، أعرب بايدن عن تفائله بإمكانية توصلهما إلى اتفاق يجنب الولايات المتحدة التخلف عن السداد.

- بايدن متفائل في مستهل اجتماعه مع مكارثي حول سقف الدين العام

وقال بايدن: «أنا متفائل بأننا سنحرز تقدمًا»، في وقت لم يتبقّ أمام الولايات المتحدة سوى عشرة أيام لرفع سقف الدين العام.