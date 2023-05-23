  • Alwasat News
Atwasat

مكارثي عقب لقائه بايدن: لا اتفاق بعد حول سقف الدين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 مايو 2023, 07:17 صباحا
مكارثي عقب لقائه بايدن: لا اتفاق بعد حول سقف الدين
لقاء بايدن مع مكارثي في البيت الأبيض، 22 مايو 2023، (رويترز)
alwasat radio

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي، الجمهوري كيفن مكارثي، في ختام اجتماع مع الرئيس جو بايدن حول رفع سقف الدين العام للبلاد أنّ اللقاء كان «بنّاء» لكنّهما لم يتوصّلا بعد إلى اتّفاق يجنّب أكبر قوة اقتصادية في العالم خطر التخلّف عن السداد.

وقال مكارثي للصحفيين «لقد شعرت أنّنا أجرينا محادثات بنّاءة. ليس لدينا اتّفاق بعد، لكنّني شعرت أنّ النقاش كان بنّاء في مجالات لدينا فيها اختلافات في الرأي»، حسب وكالة «فرانس برس».

بايدن متفائل
وفي مستهل اللقاء، أعرب بايدن عن تفائله بإمكانية توصلهما إلى اتفاق يجنب الولايات المتحدة التخلف عن السداد.

- بايدن متفائل في مستهل اجتماعه مع مكارثي حول سقف الدين العام

وقال بايدن: «أنا متفائل بأننا سنحرز تقدمًا»، في وقت لم يتبقّ أمام الولايات المتحدة سوى عشرة أيام لرفع سقف الدين العام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

النيابة العامة في فالنسيا تفتح تحقيقاً في الإساءات العنصرية تجاه فينيسيوس

النيابة العامة في فالنسيا تفتح تحقيقاً في الإساءات العنصرية تجاه فينيسيوس
تتويجات ليبية في ختام بطولة الراشدية لفروسية قفز الحواجز (صور)

تتويجات ليبية في ختام بطولة الراشدية لفروسية قفز الحواجز (صور)
معركة تلوح في الأفق لتنظيم المنتجات الجديدة المعدلة جينيا في بروكسل

معركة تلوح في الأفق لتنظيم المنتجات الجديدة المعدلة جينيا في بروكسل
كيف تعاملت دار «كريستيان ديور» مع اتهامات التفرد الثقافي في المكسيك؟

كيف تعاملت دار «كريستيان ديور» مع اتهامات التفرد الثقافي في المكسيك؟
كرة القدم الخاصة بالمكفوفين في جنوب السودان تعيد إليهم الأمل والثقة

كرة القدم الخاصة بالمكفوفين في جنوب السودان تعيد إليهم الأمل والثقة
«تحقيقات»: هل انتهت أزمة السيولة؟

«تحقيقات»: هل انتهت أزمة السيولة؟
«كلينكا»: كيف تتجنب مريضة السكري أكزيما اليدين

«كلينكا»: كيف تتجنب مريضة السكري أكزيما اليدين
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل التأهل لسداسي «دورينا» وموقف الهبوط في المجموعتين

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل التأهل لسداسي «دورينا» وموقف الهبوط في المجموعتين
إشادات واسعة بشعر فاطمة إعموم خلال تكريمها بمكتبة طرابلس

إشادات واسعة بشعر فاطمة إعموم خلال تكريمها بمكتبة طرابلس
النائب العام: ضبط مدير فرع مصرف الوحدة في طبرق بتهمة الاستيلاء على 630 ألف دينار

النائب العام: ضبط مدير فرع مصرف الوحدة في طبرق بتهمة الاستيلاء على 630 ألف دينار
غوتيريس يوجه رسالة لمجلس الأمن بشأن ليبيا ويدعو لاستمرار عمل المجموعة الرباعية

غوتيريس يوجه رسالة لمجلس الأمن بشأن ليبيا ويدعو لاستمرار عمل المجموعة الرباعية
من هيروشيما.. نداء قادة «مجموعة السبع» لليبيين بشأن انتخابات 2023

من هيروشيما.. نداء قادة «مجموعة السبع» لليبيين بشأن انتخابات 2023
شاهد: دراسة علمية تقدم اقتراحين لتحقيق الأمن المائي في ليبيا

شاهد: دراسة علمية تقدم اقتراحين لتحقيق الأمن المائي في ليبيا
عقيلة صالح: سنتوافق مع مجلس الدولة على حكومة مصغرة لإجراء الانتخابات

عقيلة صالح: سنتوافق مع مجلس الدولة على حكومة مصغرة لإجراء الانتخابات
نص كلمة المنفي في القمة العربية (فيديو)

نص كلمة المنفي في القمة العربية (فيديو)
محمد الفقيه صالح و«عروش الظلال».. قصائد تحتفي بالمكان ومراسم الذكرى

محمد الفقيه صالح و«عروش الظلال».. قصائد تحتفي بالمكان ومراسم الذكرى
جريدة «الوسط»: باتيلي يخوض معركته على جبهة الاستحقاق الانتخابي

جريدة «الوسط»: باتيلي يخوض معركته على جبهة الاستحقاق الانتخابي
النيابة العامة: «اللواء 106» يخلي 77 عقارًا منهوبة بعد إثبات ملكيتها لأسر غادرت بنغازي

النيابة العامة: «اللواء 106» يخلي 77 عقارًا منهوبة بعد إثبات ملكيتها لأسر غادرت ...
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
أوروبا تسعى لتطوير صناعات المستقبل في وجه منافسة أميركية وصينية شرسة
أوروبا تسعى لتطوير صناعات المستقبل في وجه منافسة أميركية وصينية ...
الهند تستضيف اجتماعًا سياحيًا لمجموعة العشرين في كشمير وسط تنديد صيني وباكستاني
الهند تستضيف اجتماعًا سياحيًا لمجموعة العشرين في كشمير وسط تنديد ...
«راين إير» تعاود تحقيق الأرباح في خضم تدفق المسافرين وارتفاع الأسعار
«راين إير» تعاود تحقيق الأرباح في خضم تدفق المسافرين وارتفاع ...
فرنسا تستدعي شقيق حاكم مصرف لبنان ومساعِدته في تحقيق احتيال
فرنسا تستدعي شقيق حاكم مصرف لبنان ومساعِدته في تحقيق احتيال
قانون فلوريدا للهجرة يقضي على آمال العمال غير النظاميين في التوظيف
قانون فلوريدا للهجرة يقضي على آمال العمال غير النظاميين في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
البيت الأبيض يحذر من كارثة اقتصادية في الولايات المتحدة والعالم
البيت الأبيض يحذر من كارثة اقتصادية في الولايات المتحدة ......
البيت الأبيض: بايدن لن يتفاوض حول سقف الدين مع الجمهوريين
البيت الأبيض: بايدن لن يتفاوض حول سقف الدين مع الجمهوريين...
«فاو»: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأول مرة منذ عام
«فاو»: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأول مرة منذ عام...
«النقد الدولي»: تداعيات خطيرة للغاية حال تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها
«النقد الدولي»: تداعيات خطيرة للغاية حال تخلفت الولايات ......
بقيمة 3 مليارات دولار.. أرباح سنوية قياسية لـ«مجموعة الإمارات»
بقيمة 3 مليارات دولار.. أرباح سنوية قياسية لـ«مجموعة ......
المزيد
مكارثي عقب لقائه بايدن: لا اتفاق بعد حول سقف الدين
مكارثي عقب لقائه بايدن: لا اتفاق بعد حول سقف الدين...
بايدن متفائل في مستهل اجتماعه مع مكارثي حول سقف الدين العام
بايدن متفائل في مستهل اجتماعه مع مكارثي حول سقف الدين العام...
الصمغ العربي المنتج السوداني المستخدم في سلع عدة في العالم مهدّد جرّاء الحرب
الصمغ العربي المنتج السوداني المستخدم في سلع عدة في العالم ......
قانون فلوريدا للهجرة يقضي على آمال العمال غير النظاميين في التوظيف
قانون فلوريدا للهجرة يقضي على آمال العمال غير النظاميين في ......
فرنسا تستدعي شقيق حاكم مصرف لبنان ومساعِدته في تحقيق احتيال
فرنسا تستدعي شقيق حاكم مصرف لبنان ومساعِدته في تحقيق احتيال...
المزيد