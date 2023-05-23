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بايدن متفائل في مستهل اجتماعه مع مكارثي حول سقف الدين العام

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 مايو 2023, 12:23 صباحا
بايدن متفائل في مستهل اجتماعه مع مكارثي حول سقف الدين العام
جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن ماكارثي خلال اجتماع - 9 مايو 2022 (أ ف ب)
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، في مستهل اجتماع في البيت الأبيض مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي حول سقف الدين العام أنه متفائل بإمكان توصلهما إلى اتفاق يجنب الولايات المتحدة التخلف عن السداد.

وقال بايدن: «أنا متفائل بأننا سنحرز تقدمًا»، في حين قال مكارثي إنه يأمل «أن نتوصل إلى أرضية مشتركة بحلول نهاية اليوم»، في وقت لم يتبقّ أمام الولايات المتحدة سوى عشرة أيام لرفع سقف الدين العام تحت طائلة تخلفها لأول مرة في تاريخها عن سداد مستحقات ديونها، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الأحد، إن الأول من يونيو لا يزال «موعدًا نهائيًا حتميًا» لا رجعة فيه لرفع سقف الدين الاتحادي، في ظل الاحتمالات الضعيفة بأن تجمع الحكومة عوائد كافية تمكنها من الوفاء بالتزاماتها حتى 15 يونيو، موعد استحقاق مزيد من الإيرادات الضريبية.

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