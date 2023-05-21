بايدن ومكارثي يلتقيان الإثنين لمواصلة المفاوضات بشأن سقف الدين

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي الرئيس جو بايدن وزعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي الإثنين لمواصلة المفاوضات حول الملف الشائك المتمثل في سقف الدين الأميركي.

وكتب رئيس مجلس النواب على «تويتر» بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الديمقراطي «لم يتبدل موقفي. لا يمكن لواشنطن أن تواصل إنفاق مال لا نملكه. سنلتقي غدًا شخصيًا لمواصلة المفاوضات». وسارع البيت الأبيض إلى تأكيد هذه المعلومة، بحسب «فرانس برس».

الأول من يونيو «موعدًا نهائيًا حتميًا»

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الأحد، إن الأول من يونيو لا يزال «موعدًا نهائيًا حتميًا» لا رجعة فيه لرفع سقف الدين الاتحادي، في ظل الاحتمالات الضعيفة بأن تجمع الحكومة عوائد كافية تمكنها من الوفاء بالتزاماتها حتى 15 يونيو، موعد استحقاق مزيد من الإيرادات الضريبية.

- بايدن يدرس استخدام آلية دستورية لتجنب تخلف بلاده عن سداد الديون

- بايدن: مقترحات الجمهوريين بشأن سقف الدين غير مقبولة

من جانبه، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأحد، أن مقترحات الجمهوريين بشأن سقف الدين الأميركي «غير مقبولة». وقال بايدن للصحفيين في قمة مجموعة السبع في اليابان، «حان الوقت الآن ليقوم الجانب الآخر بالتخلي عن مواقفه المتطرفة، لأن الكثير مما اقترحوه حتى الآن ببساطة وبصراحة تامة غير مقبول».

احتمال اللجوء إلى آلية دستورية

وأعلن بايدن اليوم أنه يدرس احتمال اللجوء إلى آلية دستورية لتجنب تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون، مع تعثر المحادثات مع الجمهوريين حول رفع سقف الدين.

وقال بايدن: «لا يمكنني أن أضمن عدم افتعالهم تخلفًا عن السداد عبر القيام بأمر شائن»، مضيفًا: «أدرس المادة 14 في الدستور الأميركي لأرى إن كنا نملك (..) صلاحية قانونية» لتجاوز الكونغرس.

ويسعى الرئيس الأميركي إلى كسر الجمود في المفاوضات المعقدة بشأن رفع سقف الدين العام ليتمكن أكبر اقتصاد في العالم من تفادي التخلف عن السداد.