  • Alwasat News
Atwasat

بغداد تتجمل.. لكن مشروعات الإصلاح تثير تفاؤلا حذرا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 مايو 2023, 12:02 مساء
بغداد تتجمل.. لكن مشروعات الإصلاح تثير تفاؤلا حذرا
عمال يرصفون شارعا في بغداد، 12 مايو 2023. (رويترز)
alwasat radio

على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، كان خضر عباس، (73 عاما)، المقيم في حي مدينة الصدر مترامي الأطراف في بغداد، يضطر للمشي على قدميه في طريق غير ممهد يكسوه الوحل والتراب للوصول إلى بيته، الذي كان يجد فيه صعوبة في الحصول على المياه النظيفة أو الصرف الصحي، لكن هذا تغير في الشهر الماضي.

فقد وصلت آلات الحفر والجرافات وغير ذلك من المعدات الثقيلة وشقت الأرض لوضع شبكات للصرف الصحي ومد أنابيب المياه النظيفة، ثم دفنت ذلك تحت طبقة من الأسفلت في شوارع وأرصفة أنيقة، وفق وكالة «رويترز».

سنوات الصراع والإهمال الحكومي بالعراق
يتكرر هذا المشهد في جميع أنحاء المدينة التي يزيد عدد سكانها على تسعة ملايين نسمة ضمن مساعي حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الجديدة لتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، الذين ضاقوا ذرعا بسنوات من الصراع والإهمال الحكومي.

ويقول محللون إنه بفضل ارتفاع أسعار النفط والاستقرار النسبي ودعم الفصائل السياسية القوية، يركز السوداني على تحقيق مكاسب سريعة، لاسترضاء شريحة كبيرة من الشباب الذين نظموا احتجاجات متكررة مناهضة لمؤيديه السياسيين.

ويشمل المسعى تطوير الطرق والجسور والأرصفة وإزالة الحواجز الأمنية، التي تفاقم صعوبة حركة السير، وتجميل واجهات المباني التي شوهتها الحرب وإصلاح الحدائق والمتنزهات على ضفاف نهر دجلة الذي يشق المدينة.

وتحسنت إمدادات الكهرباء أيضا وتلاشت الانقطاعات اليومية تقريبا في شهر مايو، الذي عادة ما يكون انقطاع الكهرباء فيه هو القاعدة، لكن يتوقع أن يتكرر هذا الانقطاع في الصيف مع ارتفاع الاستهلاك.

وفي أكثر من عشرين مقابلة، قال عراقيون إنهم يشعرون بتفاؤل محفوف بالحذر بشأن المستقبل بسبب التحسن في البنية التحتية والاستقرار في الآونة الأخيرة، الذي فتح البلاد أمام عدد كبير من السياح، معظمهم من الدول العربية. وقال كثيرون إن هذه التغيرات هي أهم ما شهدوه منذ الغزو الأميركي العام 2003، لكنها ما زالت غير كافية في دولة حققت أكثر من 115 مليار دولار من مبيعات النفط في العام 2022 وتعاني فسادا متفشيا يرهق الخدمات.

وقال سجاد جياد، الزميل في (ذي سينشري فاونديشن)، الذي يتخذ من بغداد مقرا، إن السوداني يريد أن يتجنب فكرة الاحتجاج، وهذا سبب عزمه في الأشياء التي يمكن أن يشعر بها الناس (الآن)، وليس الأشياء التي ستفيدهم بعد عشر سنوات. وأضاف، أنه يريد أن يُنظر إليه على أنه الرجل الذي يستطيع الإنجاز في كل العراق.

كورنيش على الضفة الشرقية لدجلة
ومن المشروعات الرئيسية خلال فترة حكم السوداني إنشاء كورنيش بطول 2.5 كيلومتر (1.5 ميل) على طول الضفة الشرقية لدجلة، على امتداد حديقة أبونواس، وهي واحدة من أكبر المساحات الخضراء في بغداد.

وجرى تزويد الكورنيش بمسارات مخصصة للركض وركوب الدراجات ومقاعد وحمامات عامة، واستقبل حشودا من الزوار منذ افتتاحه جزئيا في وقت سابق من هذا العام. وقالت امرأة في منتصف الثلاثينيات من عمرها، اكتفت بأن تذكر أن اسمها أم أحمد، إن التمكن من اصطحاب ابنها إلى متنزه في العراق هو أمر «جديد ومثير». وأضافت أنها كانت تعتقد أن مثل هذه الأمور يمكن القيام بها في فرنسا وليس في العراق بحال من الأحوال.

- «الصحة العراقية»: 13 وفاة بالحمى النزفية منذ مطلع 2023
- حكم بالإعدام بحقّ شرطي سابق مدان باغتيال الباحث العراقي هشام الهاشمي

ولا تزال السلبيات موجودة. فالنهر نفسه يعج بالقمامة وبمياه الصرف الصحي التي تلقى فيه دون معالجة. وقال عمار موسى كاظم، أمين بغداد، (رئيس بلدية بغداد)، إن الأعمال الحالية ما هي إلا بداية، بتمويل يبلغ نحو 530 مليار دينار (400 مليون دولار)، تم تخصيصها للمدينة من خلال قانون «الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية» للعام 2022، وليس من خلال الميزانية التي قال إنه سيجري إقرارها قريبا. وأضاف لـ«رويترز»، في مقابلة إن المسعى لتطوير العاصمة بغداد هو أوسع مشروع من نوعه.

كما طلبت بغداد المساعدة من الخارج. وزارت آن هيدالجو، رئيسة بلدية باريس، العراق الأسبوع الماضي لتوقيع ما وصفته بأنه «اتفاقية صداقة» مع المدينة. وقالت لـ«رويترز» في بيان إن رئيسي بلديتي العاصمتين «يعملان لمواجهة تحديات مثل إدارة المياه وتنظيم الخدمات الأساسية للسكان».

فنان عراقي: بغداد تعود
هرب الفنان العراقي الكندي إياد الموسوي من بغداد وهو طفل وقت الحرب مع إيران في الثمانينيات ولم يعد حتى العام 2019. وأقام معرضا في وقت سابق من الشهر الجاري بمركز معارض أنيق اسمه (ذا جاليري) في حي الكرادة مسقط رأسه. وقال الموسوي «أرى بغداد تعود»، مشيرا إلى أنه حضر افتتاح ثمانية معارض في أسبوعين فقط.

كن العديد من العراقيين ما زالوا يخشون من أن تمحو الانقسامات السياسية الحادة ذلك التحسن النسبي، أو من ألا تصل المكاسب الاقتصادية الناتجة عنه إليهم في بلد تبلغ نسبة البطالة الرسمية فيه 16%. كما لا يستطيع العديد من السكان المحليين تحمل تكلفة الطفرة العقارية في المدينة، التي تلتهم المنازل التراثية والمساحات الخضراء، ويقول مسؤولون إن تمويلها يأتي جزئيا من غسل الأموال.

وقال غزوان فالح، صاحب مرأب سيارات في مدينة الصدر، وهو يشير إلى صف من أصدقائه العاطلين عن العمل الذين يمضون الوقت في التدخين أمام مرأبه: «هناك أموال واستقرار في البلاد بالتأكيد. لكن ما فائدة الاستقرار حين لا يجد الناس وظائف أو لا يستطيعون تحمل نفقات الطعام؟».

عراقيات في أحد شوارع بغداد. (رويترز)
عراقيات في أحد شوارع بغداد. (رويترز)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تصاعد القصف مع استمرار القتال بين طرفي الصراع في السودان

تصاعد القصف مع استمرار القتال بين طرفي الصراع في السودان
«زاد».. قصة رسام كاريكاتير يواجه الرئيس قيس سعيد بريشته

«زاد».. قصة رسام كاريكاتير يواجه الرئيس قيس سعيد بريشته
تسرب الوقود يجبر «فيراري» على استدعاء سيارتها

تسرب الوقود يجبر «فيراري» على استدعاء سيارتها
سلة الأهلي طرابلس تفوز على النصر

سلة الأهلي طرابلس تفوز على النصر
المنقوش تصل إلى الكويت في رابع محطاتها الخليجية

المنقوش تصل إلى الكويت في رابع محطاتها الخليجية
حكم بالسجن عامًا على رئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي

حكم بالسجن عامًا على رئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي
عباس يطالب في ذكرى النكبة بـ«تعليق عضوية» إسرائيل في الأمم المتحدة

عباس يطالب في ذكرى النكبة بـ«تعليق عضوية» إسرائيل في الأمم المتحدة
واشنطن: روسيا وإيران «توسعان» تعاونهما العسكري

واشنطن: روسيا وإيران «توسعان» تعاونهما العسكري
شاهد بالصور: آلاف الفلسطينيين يحيون الذكرى الـ75 للنكبة في رام الله ويتمسكون بحق العودة

شاهد بالصور: آلاف الفلسطينيين يحيون الذكرى الـ75 للنكبة في رام الله ويتمسكون بحق...
«تحقيقات»: كابوس العقارب!

«تحقيقات»: كابوس العقارب!
البنك الدولي: التضخم في ليبيا هو الأدنى بمنطقة شمال أفريقيا

البنك الدولي: التضخم في ليبيا هو الأدنى بمنطقة شمال أفريقيا
علماء الأرصاد الجوية هدف جديد لمروّجي نظريات المؤامرة

علماء الأرصاد الجوية هدف جديد لمروّجي نظريات المؤامرة
نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية التركية

نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية التركية
الموسيقى «العلاجية» عبر الإنترنت.. اتجاه مربح لا يستند إلى أي أسس علمية

الموسيقى «العلاجية» عبر الإنترنت.. اتجاه مربح لا يستند إلى أي أسس علمية
لابورتا يتعهد بإعادة ميسي: برشلونة «سيفعل المستحيل»

لابورتا يتعهد بإعادة ميسي: برشلونة «سيفعل المستحيل»
خبراء: خطابات «الجنائية الدولية» بشأن ليبيا جوفاء.. وتقصير القضاء الوطني فتح المجال أمامها

خبراء: خطابات «الجنائية الدولية» بشأن ليبيا جوفاء.. وتقصير القضاء الوطني فتح ...
متلازمة الديمقراطية والجيش الواحد

متلازمة الديمقراطية والجيش الواحد
ملك جديد لمملكة قديمة

ملك جديد لمملكة قديمة
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
أسعار النفط ترتفع مدعومة بخطط أميركا لزيادة احتياطيها من الخام
أسعار النفط ترتفع مدعومة بخطط أميركا لزيادة احتياطيها من الخام
اجتماع «تحالف نووي أوروبي» في باريس للتخلي عن التبعية لروسيا
اجتماع «تحالف نووي أوروبي» في باريس للتخلي عن التبعية لروسيا
بريطانيا تعارض صفقة استحواذ «مايكروسوفت» على «أكتيفيجن»
بريطانيا تعارض صفقة استحواذ «مايكروسوفت» على «أكتيفيجن»
«فودافون» تعلن إلغاء 11 ألف وظيفة على ثلاث سنوات
«فودافون» تعلن إلغاء 11 ألف وظيفة على ثلاث سنوات
تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في الصين رغم انخفاض التضخم
تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في الصين رغم انخفاض التضخم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اكتئاب ما بعد المونديال.. كيف انتقلت أسواق قطر من الانتعاش للركود؟
اكتئاب ما بعد المونديال.. كيف انتقلت أسواق قطر من الانتعاش ......
البيت الأبيض يحذر من كارثة اقتصادية في الولايات المتحدة والعالم
البيت الأبيض يحذر من كارثة اقتصادية في الولايات المتحدة ......
لليوم الثالث.. النفط يصعد مع توقعات بارتفاع الطلب الصيني وانخفاض المخزونات الأميركية
لليوم الثالث.. النفط يصعد مع توقعات بارتفاع الطلب الصيني ......
رسالة جديدة من يلين: الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ديونها أول يونيو
رسالة جديدة من يلين: الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ......
«النقد الدولي»: تداعيات خطيرة للغاية حال تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها
«النقد الدولي»: تداعيات خطيرة للغاية حال تخلفت الولايات ......
المزيد
بايدن يحاول مجددا الاتفاق مع المعارضة على الدين العام
بايدن يحاول مجددا الاتفاق مع المعارضة على الدين العام...
الكرملين: «أسئلة كثيرة» لا تزال تحتاج إلى معالجة قبل تمديد اتفاق الحبوب
الكرملين: «أسئلة كثيرة» لا تزال تحتاج إلى معالجة قبل تمديد ......
بغداد تتجمل.. لكن مشروعات الإصلاح تثير تفاؤلا حذرا
بغداد تتجمل.. لكن مشروعات الإصلاح تثير تفاؤلا حذرا...
تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في الصين رغم انخفاض التضخم
تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في الصين رغم انخفاض التضخم...
«فودافون» تعلن إلغاء 11 ألف وظيفة على ثلاث سنوات
«فودافون» تعلن إلغاء 11 ألف وظيفة على ثلاث سنوات...
المزيد