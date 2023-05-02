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«كوانتاس» الأسترالية للطيران تعين أول رئيسة تنفيذية لها

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 مايو 2023, 10:31 صباحا
«كوانتاس» الأسترالية للطيران تعين أول رئيسة تنفيذية لها
شعار شركة «كوانتاس» الأسترالية للطيران. (أ ف ب)
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عينت شركة الطيران الأسترالية «كوانتاس» فانيسا هادسن أول رئيسة تنفيذية لها خلفا للإيرلندي-الأسترالي آلن جويس.

وقالت «كوانتاس» التي بدأت تحقيق الأرباح مجددا أواخر العام الماضي بعد تكبدها خسائر كبيرة خلال جائحة «كوفيد-19»، إن هادسن ستصبح الرئيسة التنفيذية والمديرة العامة للشركة عندما يتقاعد جويس في نوفمبر بعد 15 عاما في هذا المنصب، وفق وكالة «فرانس برس».

وأوضحت المجموعة أن هادسن التي كانت في مناصب تنفيذية في شركة «كوانتاس» منذ نحو ثلاثة عقود، ستبقى في منصبها مديرة مالية حتى ذلك الحين.

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«نحن في وضع قوي للغاية»
وقالت هادسن في مؤتمر صحفي: «عملت في كوانتاس 28 عاما، وما زلت أشعر اليوم بالإثارة نفسها التي شعرت بها في اليوم الأول لدخولي» المجموعة، وأضافت: «نحن في وضع قوي للغاية. لدينا الكثير من الأمور طور الإعداد. هذا لا يعني أن السنوات الثلاث الماضية لم تكن مليئة بالتحديات. لقد كانت كذلك بالفعل». وتابعت: «ستكون هناك تحديات كثيرة في المستقبل»، مشددة على أن الاهتمام بالعملاء هو «محور كل شيء».

من جهته، أشاد جويس الذي كان يتوقع أن يغادر «كوانتاس» هذا العام، بهادسن قائلا إنها «مديرة متميزة»، وأضاف في المؤتمر الصحفي: «ليس هناك عدد كبير من النساء في منصب الرئيس التنفيذي في قطاع الطيران». وأشار إلى أنه مدد فترة ولايته كرئيس تنفيذي بناءً على طلب مجلس الإدارة من أجل التعامل مع الجائحة قائلا «لولا كوفيد، لكنت تقاعدت قبل بضع سنوات».

وسجلت «كوانتاس» أرباحا مقدارها 1.43 مليار دولار أسترالي (974 مليون دولار أميركي) قبل الضرائب في النصف الثاني من العام 2022، بعد خسائر تراكمية بلغت سبعة مليارات دولار أسترالي على مدى السنوات الثلاث السابقة بسبب الجائحة.

وفي عهد آلن جويس، تعرضت «كوانتاس» لانتقادات شديدة من جانب النقابات بسبب إقالة آلاف الموظفين أو توقيفهم عن العمل من أجل السيطرة على التكاليف خلال ذروة تفشي الجائحة.

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