موسكو تمدد قرارها بخفض إنتاجها من النفط بـ500 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي المكلف الطاقة ألكسندر نوفاك الأحد، أن روسيا ستمدد خفض إنتاجها من النفط الخام بواقع 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام 2023، وذلك وسط أجواء من «الغموض» تسود سوق الخام.

وقال نوفاك في بيان «في إجراء مسؤول ووقائي، تطبق روسيا خفضا طوعيا بـ500 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام 2023 مقارنة بمتوسط مستوى الإنتاج في فبراير»، بحسب «فرانس برس».

خفض منسق للإنتاج النفطي اليومي

وقادت السعودية والإمارات العربية المتحدة الأحد خفضا منسقا للإنتاج النفطي اليومي لدى عدد من دول الشرق الأوسط، في خطوة اعتبرت «إجراءً احترازيا» لتحقيق «الاستقرار والتوازن» في أسواق الخام.

- وزير الطاقة السعودي: المملكة ستظل حذرة بشأن زيادة إنتاج النفط

- زيادة صادرات النفط الروسي إلى الهند 22 مرة في 2022

وقررت السعودية والإمارات والكويت بشكل منسق خفض إنتاجها اليومي بإجمالي 772 ألف برميل يوميا، بدءا من مايو المقبل حتى نهاية العام الجاري، على وفق ما أوردت وكالات الأنباء الرسمية في البلدان الخليجية الثلاثة.

خفض مليوني برميل يومياً حتى نهاية عام 2023

وحذا العراق حذو الدول الثلاث بعد ذلك بدقائق، فيما أعلنت الجزائر خفضا «طوعيا» مقداره 48 ألف برميل يوميا في الإطار الزمني نفسه.

وذكرت الدول الثلاث إن هذا الخفض يضاف إلى الخفض الذي أعلنته منظمة الدول المصدرة للنفط وشركاؤها (تحالف أوبك بلس) في أكتوبر 2022 والذي يقضي بخفض مليوني برميل يومياً حتى نهاية عام 2023.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة أن «المملكة ستنفذ تخفيضًا طوعيا، في إنتاجها من البترول الخام، مقداره 500 ألف برميل يوميًا، ابتداء من شهر مايو وحتى نهاية عام 2023».