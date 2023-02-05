وزير الطاقة السعودي: المملكة ستظل حذرة بشأن زيادة إنتاج النفط

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن المملكة ستظل حذرة بشأن زيادة إنتاج النفط، حتى في ظل ما يقوله عديد من المحللين البارزين، إن ارتفاع الطلب سيؤدي قريبا إلى ارتفاع الأسعار لأكثر من 100 دولار للبرميل.

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ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم الأحد، عن وزير الطاقة السعودي، قوله، أمس السبت، في الرياض، متحدثا إلى خبير الطاقة العالمي، دانيال يرجين، إنه جرى إثبات صحة قرار مجموعة «أوبك+»، الذي أصدرته في أكتوبر الماضي، بخفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا، حسب وكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ».