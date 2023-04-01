  • Alwasat News
Atwasat

استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان العراق إلى تركيا الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 أبريل 2023, 07:42 مساء
استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان العراق إلى تركيا الإثنين
حقل نفطي في كردستان العراق. (الإنترنت)
alwasat radio

يستأنف إقليم كردستان العراق تصدير النفط «خلال يومين» إلى تركيا بعد نحو أسبوع من وقف العملية، بعد توصل كلٍ من بغداد وأربيل إلى اتفاق بشأن إدارة نفط الإقليم، كما أفاد مصدران حكوميان السبت.

ويشكل موضوع النفط ملفاً خلافياً أساسياً طويل الأمد بين الحكومة المركزية في بغداد وسلطات إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق، بحسب «فرانس برس».

وبعد توصل الطرفين لاتفاق، أفاد مصدر في الحكومة العراقية فرانس برس مفضّلا عدم كشف هويته أن صادرات نفط الإقليم نحو ميناء جيهان في تركيا «سوف تُستأنف خلال يومين». وأكد مسؤول في إقليم كردستان لفرانس برس، فضّل كذلك عدم كشف هويته، تلك المعلومة. 

 أربيل لن تدير بعد اليوم منفردةً ملف النفط
فضلاً عن ذلك، أوضح المسؤول في الحكومة العراقية أن الطرفين اتفقا على أن «تكون مبيعات نفط كردستان عبر (شركة تسويق النفط العراقية) سومو»، ما يعني أن أربيل لن تدير بعد اليوم منفردةً ملف النفط. 

كذلك، ستشرف «لجنة مشتركة» على «عملية تصدير النفط من كردستان». أما الواردات، فستوضع في «حساب خاص...تحت إشراف ورقابة الحكومة العراقية»، كما أوضح المسؤول الكردي. وينهي هذا الاتفاق نظرياً وموقتاً الخلاف بين بغداد وأربيل وأنقرة في ملف النفط. 

-  أسعار النفط تستقر مع ترقب لتطورات صادرات خام كردستان العراق
-  لتقليص واردات الوقود.. العراق يطلق الإنتاج في مصفاة جديدة لتكرير النفط

وكانت تركيا أوقفت السبت استيراد النفط من إقليم كردستان إثر قرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس التي حكمت لصالح العراق في نزاعه مع تركيا بشأن صادرات النفط من إقليم كردستان العراق.

ويعود هذا النزاع إلى العام 2014 حين رفعت بغداد دعوى ضد جارتها تركيا أمام هيئة التحكيم اعتراضاً على إعلان أنقرة تصدير نفط إقليم كردستان العراقي إلى الأسواق العالمية من دون إذن الحكومة العراقية.

 معدّل تصدير الإقليم يبلغ 450 ألف برميل في اليوم
وعارضت الحكومة العراقية التي تجمعها علاقات متوترة أحياناً مع سلطات إقليم كردستان العراق بشدة القرار التركي، معتبرةً أنها الطرف الوحيد الذي يحقّ له إدارة تصدير النفط من الإقليم وإيراداته. وعلى الرغم من معارضة بغداد، كانت أربيل تصدّر النفط عبر تركيا. ويبلغ معدّل تصدير الإقليم نحو 450 ألف برميل في اليوم. 

ودفع وقف الصادرات من كردستان شركة «دي أن او» النروجية، أبرز منتجي النفط في الإقليم إلى وقف عملياتها في المنطقة. وترى أربيل أن الحكومة المركزية تسعى إلى وضع يدها على ثروات الإقليم النفطية، في حين تطالب بغداد بأن تكون لها كلمة في إدارة الموارد النفطية التي تستخرج من كردستان.

ويعدّ العراق ثاني أكبر الدول النفطية في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، ويصدّر ما معدّله 3.3 ملايين برميل من النفط الخام في اليوم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أسرع تدهور للأنهر الجليدية بالنمسا منذ 132 عاما

أسرع تدهور للأنهر الجليدية بالنمسا منذ 132 عاما
غوارديولا: جوليان ألفاريز لاعب استثنائي

غوارديولا: جوليان ألفاريز لاعب استثنائي
لجنة المسابقات تؤجل الدوري الممتاز إلى ما بعد عيد الفطر

لجنة المسابقات تؤجل الدوري الممتاز إلى ما بعد عيد الفطر
أنشيلوتي يرحب بتدريب منتخب البرازيل مع احترام ريال مدريد

أنشيلوتي يرحب بتدريب منتخب البرازيل مع احترام ريال مدريد
«ما وراء التاريخ»: الطريق من خليج البمبة إلى راس الهلال

«ما وراء التاريخ»: الطريق من خليج البمبة إلى راس الهلال
خلونا نحلموا 4 (حـ6): استغلال المياه

خلونا نحلموا 4 (حـ6): استغلال المياه
«أكلات ماجدة 2» (حـ6): سلاطة المكرونة بالمايونيز و«أم علي»

«أكلات ماجدة 2» (حـ6): سلاطة المكرونة بالمايونيز و«أم علي»
الكاميرا الخفية 2023 (حـ4): مقلب السيارة

الكاميرا الخفية 2023 (حـ4): مقلب السيارة
«مع فدوى»: المتميزة في علم النفس ملاك بن جابر

«مع فدوى»: المتميزة في علم النفس ملاك بن جابر
3 أرقام قياسية فريدة لصلاح عبر بوابة مانشستر سيتي في «البريميرليغ»

3 أرقام قياسية فريدة لصلاح عبر بوابة مانشستر سيتي في «البريميرليغ»
ماسك يتوقع «انهيار» الشبكات الاجتماعية حال عدم استيفاء بدل لتوثيق الحسابات

ماسك يتوقع «انهيار» الشبكات الاجتماعية حال عدم استيفاء بدل لتوثيق الحسابات
مبروك المصراتي: لابد من تطبيق القوة القاهرة من قبل الحكومة والتدخل العاجل لإصلاح الرياضة

مبروك المصراتي: لابد من تطبيق القوة القاهرة من قبل الحكومة والتدخل العاجل لإصلاح...
بالفيديو: تعرف على جديد «Cayenne» المتطورة من «بورش»

بالفيديو: تعرف على جديد «Cayenne» المتطورة من «بورش»
شنقب يسأل عن سر الفجوة بين الكرة العربية والليبية

شنقب يسأل عن سر الفجوة بين الكرة العربية والليبية
ترامب.. الرئيس سابقاً والمرشح حالياً والمتّهم جنائياً

ترامب.. الرئيس سابقاً والمرشح حالياً والمتّهم جنائياً
250 ألف مصل بـ«الأقصى» في الجمعة الثانية من رمضان

250 ألف مصل بـ«الأقصى» في الجمعة الثانية من رمضان
عريضة لـ«ماسك» ومئات الخبراء تطالب بوقف موقّت لتطوير برامج الذكاء الصناعي

عريضة لـ«ماسك» ومئات الخبراء تطالب بوقف موقّت لتطوير برامج الذكاء الصناعي
«الميزان 6»: رفقاء السوء

«الميزان 6»: رفقاء السوء
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
التضخم يسجل تباطؤاً في أوروبا.. لكنه يبقى مقلقاً
التضخم يسجل تباطؤاً في أوروبا.. لكنه يبقى مقلقاً
إلغاء رخصة مصرف روسي في الإمارات وضع على لائحة العقوبات الأميركية
إلغاء رخصة مصرف روسي في الإمارات وضع على لائحة العقوبات الأميركية
ماسك يتوقع «انهيار» الشبكات الاجتماعية حال عدم استيفاء بدل لتوثيق الحسابات
ماسك يتوقع «انهيار» الشبكات الاجتماعية حال عدم استيفاء بدل لتوثيق...
صندوق النقد يصادق على تقديم 5,3 مليار دولار للأرجنتين
صندوق النقد يصادق على تقديم 5,3 مليار دولار للأرجنتين
باكستان.. التضخم في أعلى مستوى منذ 50 عامًا
باكستان.. التضخم في أعلى مستوى منذ 50 عامًا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
161 مليار دولار.. أرباح قياسية لـ«أرامكو» السعودية خلال 2022
161 مليار دولار.. أرباح قياسية لـ«أرامكو» السعودية خلال 2022...
البرلمان الفرنسي يرفض بفارق ضئيل أول مقترحين بحجب الثقة عن الحكومة
البرلمان الفرنسي يرفض بفارق ضئيل أول مقترحين بحجب الثقة عن ......
مقترحات أوروبية جديدة للسيطرة على ارتفاع فواتير الكهرباء
مقترحات أوروبية جديدة للسيطرة على ارتفاع فواتير الكهرباء...
«غازبروم» تعلن إرسال إمدادات يومية قياسية من الغاز للصين عبر خط أنابيب سيبيريا
«غازبروم» تعلن إرسال إمدادات يومية قياسية من الغاز للصين عبر......
روسيا تؤيد تمديد اتفاقية الحبوب الأوكرانية لمدة 60 يومًا فقط
روسيا تؤيد تمديد اتفاقية الحبوب الأوكرانية لمدة 60 يومًا فقط...
المزيد
استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان العراق إلى تركيا الإثنين
استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان العراق إلى تركيا ......
النفط الخام الروسي فرصة ثمينة للهند مع زيادة غير مسبوقة في استيراده
النفط الخام الروسي فرصة ثمينة للهند مع زيادة غير مسبوقة في ......
لتقليص واردات الوقود.. العراق يطلق الإنتاج في مصفاة جديدة لتكرير النفط
لتقليص واردات الوقود.. العراق يطلق الإنتاج في مصفاة جديدة ......
باكستان.. التضخم في أعلى مستوى منذ 50 عامًا
باكستان.. التضخم في أعلى مستوى منذ 50 عامًا...
صندوق النقد يصادق على تقديم 5,3 مليار دولار للأرجنتين
صندوق النقد يصادق على تقديم 5,3 مليار دولار للأرجنتين...
المزيد