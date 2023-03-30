أسعار النفط تستقر مع ترقب لتطورات صادرات خام كردستان العراق

القاهرة - بوابة الوسط

استقرت أسعار النفط تقريبا اليوم الخميس، حيث عوض انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأميركية تراجعا أقل من المتوقع في الإمدادات الروسية، في حين يراقب المستثمرون عن كثب التطورات في صادرات نفط كردستان العراق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» 5 سنتات، أو 0.1%، إلى 78.23 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام «غرب تكساس» الوسيط 12 سنتا، أو 0.2%، إلى 73.09 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

انخفاض الإنتاج في كردستان العراق

وأظهرت بيانات الشركة أن المنتجين أغلقوا أو خفضوا الإنتاج في العديد من حقول النفط في إقليم كردستان شمال العراق بعد توقف خط أنابيب التصدير الشمالي، مع مزيد من الانقطاعات في الأفق.

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في حين قال محللون من «سيتي» الخميس ، إن التغييرات في السياسة الداخلية للعراق قد تؤدي إلى تسوية سياسية دائمة في القريب العاجل، مقدرين أن تدفقات خطوط الأنابيب قد تنمو بنحو 200 ألف برميل يوميًا.

وفي الوقت نفسه، أدى الانخفاض غير المتوقع في مخزونات النفط الخام الأميركية إلى الحد من هبوط الأسعار، مع انخفاض الواردات إلى أدنى مستوى لها في عامين، استنادًا إلى إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وفي الوقت نفسه، خففت التخفيضات الأقل من المستهدف لإنتاج الخام الروسي من مخاوف الإمدادات.