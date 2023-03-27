حركة إضراب واسعة تشلّ قطاع النقل في ألمانيا وسط مطالب بزيادة الأجور

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت حركة إضراب واسعة تشلّ قطاع النقل في ألمانيا، الإثنين، في وقت تطالب النقابات العمّالية برفع الأجور في مواجهة التضخّم.

ودُعي العاملون في المطارات والسكك الحديد والنقل البحري وشركات الطرق السريعة والنقل المحلي إلى التوقف عن العمل ليوم كامل، من منتصف ليل الأحد الإثنين إلى منتصف ليل الإثنين الثلاثاء، وفق وكالة «فرانس برس».

وتندرج هذه الحركة في إطار توتر اجتماعي متزايد في أكبر اقتصاد أوروبي، حيث نظمت عدة إضرابات منذ مطلع العام في مختلف القطاعات شملت مدارس ومستشفيات، مرورًا بالبريد وإدارات محلية.

وتمثل نقابة (EVG) «إي في جي» نحو 230 ألف موظف في شركات السكك الحديد فيما تدافع نقابة Ver.di (فيردي) عن 2,5 مليون موظف في الخدمات العامة.

ارتفاع الأسعار في ألمانيا

وهذا التحرك المشترك بين النقابتين نادر جدًا في ألمانيا، حيث تجري المفاوضات حول الأجور فرعًا تلو آخر.

وينفذ هذا «الإضراب الكبير» كما وصفته وسائل الإعلام الألمانية، فيما ارتفعت الأسعار في ألمانيا بشكل كبير منذ أكثر من سنة مع تضخم بلغت نسبته 8,7% في فبراير، وتندرج ألمانيا ضمن فئة الدول التي تشهد أعلى معدل تضخم في الاتحاد الأوروبي، وتطالب النقابات بزيادة في الرواتب بأكثر من 10%.

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وتقترح الدولة والبلديات زيادة بنسبة 5% مع دفعتين وحيدتين بقيمة ألف و1500 يورو على التوالي في مايو 2023، ويناير 2024.

وتتوقع نقابتا إي في جي وفيردي حصول «تعبئة واسعة». ومنذ صباح الإثنين، توقف نحو 30 ألف عامل في السكك الحديد عن العمل، بحسب «إي في جي».

ولفتت شركة «دوتشيه بان»، وهي أكبر شركة للنقل عبر السكك الحديد في ألمانيا، إلى «تعليق حركة المرور على الخطوط الرئيسية والخطوط في المناطق».

وأُلغيت الرحلات الجوية في معظم المطارات بينها مطارَي فرانكفورت وميونيخ.

استراتيجية «تصعيد الإضرابات»

وفي العديد من المدن الكبرى، يشهد النقل العام اضطرابات كبيرة. في برلين، قُطعت شبكة «إس بان»، التي تضّم مجموعة من قطارات الترام والمترو.

وندّد اتحاد المطارات الألمانية باستراتيجية «تصعيد الإضرابات عملًا بنموذج فرنسا»، حيث تتوالى أيام التعبئة ضدّ إصلاح نظام التقاعد.

وقال رئيس نقابة فيردي فرانك فيرنكه، «إن نزاعا اجتماعيا لا تداعيات له هو نزاع اجتماعي بلا فائدة».

وباتت ألمانيا بيئة مؤاتية أكثر من قبل للتحركات الاجتماعية، مع ابتعادها عن ثقافة التوافق التي كانت تعرف بها.