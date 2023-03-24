الطيران المدني الفرنسي يطلب إلغاء 20% من رحلات مطار باريس-أورلي

القاهرة - بوابة الوسط

طلبت الإدارة العامة للطيران المدني الفرنسي، اليوم الجمعة، من الشركات إلغاء 20% من رحلاتها في مطارات باريس-أورلي ومرسيليا وتولوز وبوردو يومي الثلاثاء والأربعاء؛ بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية على خلفية رفضهم إصلاح نظام التقاعد.

وسبق أن أقرت في الأيام السابقة تخفيضات في برنامج الرحلات لمواءمة عددها مع عدد مراقبي الحركة الجوية وتجنب مزيد التعطيل. وحذرت الإدارة من أن التخفيضات ستستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع ويوم الإثنين، قبل يوم جديد من التعبئة الوطنية المقررة الثلاثاء، وفق وكالة «فرانس برس».