  • Alwasat News
Atwasat

وزارة النفط العراقية: تركيا أوقفت استيراد النفط من إقليم كردستان العراق

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 مارس 2023, 10:55 مساء
وزارة النفط العراقية: تركيا أوقفت استيراد النفط من إقليم كردستان العراق
منشآت البصرة النفطية في جنوب العراق. (أ ف ب)
alwasat radio

أوقفت تركيا السبت استيراد النفط من إقليم كردستان في شمال العراق، بعدما حكمت هيئة تحكيم دولية لصالح العراق في نزاع حول قضية متعلقة بتصدير نفط الإقليم بين بغداد وأنقرة، وفق وزارة النفط العراقية. 

وقال الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد إن «تركيا أبلغت سلطات إقليم كردستان بإيقاف التصدير انصياعًا لقرار المحكمة». وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب شحن النفط العراقي في ميناء جيهان التركي، أكد جهاد صحتها، «في الساعة 12:35 من يوم 25/3/2023 جرى إيقاف الضخ من محطات الجانب التركي»، بحسب «فرانس برس». 

ويأتي هذا الإجراء الذي لم تعلق عليه السلطات التركية بعد، إثر قرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس التي حكمت لصالح العراق في نزاعه مع تركيا بشأن صادرات النفط من إقليم كردستان العراق.

ويعود هذا النزاع إلى العام 2014 حين رفعت بغداد دعوى ضد جارتها تركيا أمام هيئة التحكيم اعتراضًا على إعلان أنقرة تصدير نفط إقليم كردستان العراقي إلى الأسواق العالمية من دون إذن الحكومة العراقية.

 إعلان أنقرة تصدير نفط إقليم كردستان العراقي
وعارضت الحكومة العراقية التي تجمعها علاقات متوترة أحيانًا مع سلطات إقليم كردستان العراق بشدة القرار التركي، معتبرةً أنها الطرف الوحيد الذي يحق له إدارة تصدير النفط من الإقليم وإيراداته. 

-  «المياه» و«العمال الكردستاني».. ملفات مهمة على أجندة رئيس الوزراء العراقي في تركيا
-  كردستان العراق يعلق صادراته النفطية عبر تركيا بسبب الزلزال

وعلى الرغم من معارضة بغداد، كانت أربيل تُصدّر النفط عبر تركيا. ويبلغ معدل تصدير الإقليم نحو 450 ألف برميل في اليوم. وبحسب بيان لوزارة النفط العراقية السبت، فإن الحكم الصادر عن هيئة التحكيم الدولية «يلزم جميع الأطراف باحترام الاتفاقات والمواثيق الدولية بهذا الشأن»، ويؤكد «أن وزارة النفط من خلال شركة تسويق النفط العراقية سومو هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات التصدير عبر ميناء جيهان التركي».

بحث آليات تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي
وبناء على الحكم الصادر الخميس، قالت الوزارة في بيانها إنها «ستقوم ببحث آليات تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي مع الجهات المعنية» في إقليم كردستان و«مع السلطات التركية بما يضمن إدامة الصادرات النفطية، والإيفاء بالتزامات سومو مع الشركات العالمية عبر ميناء جيهان».

وأعلن من جهته رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في تغريدة أن فريقًا من حكومة إقليم كردستان «سيزور بغداد غدًا من أجل الحوار، للبناء على النية الحسنة لمناقشاتنا». 

ويشكل ملف النفط ملفًا خلافيًا أساسيًا بين الحكومة المركزية في بغداد وسلطات إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي. وترى أربيل أن الحكومة المركزية تسعى إلى وضع يدها على ثروات الإقليم النفطية، فيما تطالب بغداد بأن يكون لها كلمتها في إدارة الموارد النفطية التي تُستخرج من كردستان.

ويُعد العراق ثاني أكبر الدول النفطية في منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك»، وهو يصدّر ما معدله 3.3 ملايين برميل من النفط الخام في اليوم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة التعاون والأخضر في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة التعاون والأخضر في «دورينا»
الكاسا وسحوركم علينا (1)

الكاسا وسحوركم علينا (1)
كلينكا | الحلقة الأولى

كلينكا | الحلقة الأولى
الخارجية الأميركية: خطة بايدن المحالة للكونغرس تركز على منع الصراع في ليبيا والحد من العنف بالجنوب

الخارجية الأميركية: خطة بايدن المحالة للكونغرس تركز على منع الصراع في ليبيا ...
فاران: سأعتزل في مانشستر.. لا أحد يعود لريال مدريد

فاران: سأعتزل في مانشستر.. لا أحد يعود لريال مدريد
الكاميرا الخفية 2023 (1): مقلب الحنش

الكاميرا الخفية 2023 (1): مقلب الحنش
الحلقة الأولى من «The Best Chef»

الحلقة الأولى من «The Best Chef»
«ما وراء التاريخ»: قصر وورتيج

«ما وراء التاريخ»: قصر وورتيج
الركراكي: المغرب لن يدافع وسيهاجم بجرأة أمام البرازيل.. اليوم

الركراكي: المغرب لن يدافع وسيهاجم بجرأة أمام البرازيل.. اليوم
كاريكاتير حليم - مشتريات رمضان!

كاريكاتير حليم - مشتريات رمضان!
الموت يغيب مؤسس «إنتل» صاحب «قانون مور»

الموت يغيب مؤسس «إنتل» صاحب «قانون مور»
نجرسكو وقرينات باللوز على مائدتك ثالث أيام رمضان

نجرسكو وقرينات باللوز على مائدتك ثالث أيام رمضان
حمدي بطاو يبدأ مهامه بالاعتذار ويعد بتصحيح المسار في العودة أمام تونس

حمدي بطاو يبدأ مهامه بالاعتذار ويعد بتصحيح المسار في العودة أمام تونس
مبادرة أفريقية - لاتينية لإحياء 300 ألف كيلومتر من الأنهار

مبادرة أفريقية - لاتينية لإحياء 300 ألف كيلومتر من الأنهار
تقلبات في مجموعة ليبيا لتصفيات «كان 2023» بعد الخسارة بثلاثية أمام تونس

تقلبات في مجموعة ليبيا لتصفيات «كان 2023» بعد الخسارة بثلاثية أمام تونس
مسؤول أميركي: إطلاق المعارض الرواندي بول روسيسباغينا

مسؤول أميركي: إطلاق المعارض الرواندي بول روسيسباغينا
إيران تدعو فرنسا لـ«الإصغاء» للمتظاهرين

إيران تدعو فرنسا لـ«الإصغاء» للمتظاهرين
جريدة «الوسط»: الملف الليبي يعود إلى خانة الأولويات الأميركية

جريدة «الوسط»: الملف الليبي يعود إلى خانة الأولويات الأميركية
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
فرض قواعد جديدة على تصدير المواد الغذائية في تركيا
فرض قواعد جديدة على تصدير المواد الغذائية في تركيا
العراق يكسب قضية تحكيم ضد تركيا بخصوص صادرات نفط كردية
العراق يكسب قضية تحكيم ضد تركيا بخصوص صادرات نفط كردية
مظاهرات باريس تقسم آراء السياح بين مؤيدين ومعارضين
مظاهرات باريس تقسم آراء السياح بين مؤيدين ومعارضين
مسؤول أوروبي: الاستحواذ على الأصول الروسية «ليس سهلاً»
مسؤول أوروبي: الاستحواذ على الأصول الروسية «ليس سهلاً»
اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وألمانيا لحظر مبيعات السيارات العاملة بالوقود الأحفوري اعتبارًا من 2035
اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وألمانيا لحظر مبيعات السيارات العاملة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصر تمنح جنسيتها للأجانب مقابل وديعة مصرفية بالدولار
مصر تمنح جنسيتها للأجانب مقابل وديعة مصرفية بالدولار...
وزير النقل المصري: مخطط لربط القطار السريع مع السودان وبنغازي في ليبيا
وزير النقل المصري: مخطط لربط القطار السريع مع السودان ......
161 مليار دولار.. أرباح قياسية لـ«أرامكو» السعودية خلال 2022
161 مليار دولار.. أرباح قياسية لـ«أرامكو» السعودية خلال 2022...
«ميتا» تعمل على شبكة اجتماعية جديدة
«ميتا» تعمل على شبكة اجتماعية جديدة...
البرلمان الفرنسي يرفض بفارق ضئيل أول مقترحين بحجب الثقة عن الحكومة
البرلمان الفرنسي يرفض بفارق ضئيل أول مقترحين بحجب الثقة عن ......
المزيد
وزارة النفط العراقية: تركيا أوقفت استيراد النفط من إقليم كردستان العراق
وزارة النفط العراقية: تركيا أوقفت استيراد النفط من إقليم ......
الأزمة الغذائية في أميركا اللاتينية على طاولة القمة الإيبيرية - الأميركية
الأزمة الغذائية في أميركا اللاتينية على طاولة القمة ......
وزيرة المالية السويسرية: تصفية «كريدي سويس» كانت ستسبب أضرارًا كبيرة
وزيرة المالية السويسرية: تصفية «كريدي سويس» كانت ستسبب ......
اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وألمانيا لحظر مبيعات السيارات العاملة بالوقود الأحفوري اعتبارًا من 2035
اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وألمانيا لحظر مبيعات السيارات ......
مسؤول أوروبي: الاستحواذ على الأصول الروسية «ليس سهلاً»
مسؤول أوروبي: الاستحواذ على الأصول الروسية «ليس سهلاً»...
المزيد