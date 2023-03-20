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«المياه» و«العمال الكردستاني».. ملفات مهمة على أجندة رئيس الوزراء العراقي في تركيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 مارس 2023, 12:34 مساء
«المياه» و«العمال الكردستاني».. ملفات مهمة على أجندة رئيس الوزراء العراقي في تركيا
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال زيارة إلى برلين، 13 يناير 2023. (أ ف ب)
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يلتقي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من أجل مناقشة ملفات السدود التركية على نهري دجلة والفرات، ووجود حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، كما أفاد مصدر حكومي الإثنين لـ«فرانس برس».

وستكون هذه الزيارة الأولى لمحمد شياع السوداني لتركيا منذ تسلمه السلطة في أكتوبر 2022. وبحسب مستشار لرئيس الوزراء فضل عدم الكشف عن هويته، سيكون هناك «استقبال رسمي وسيلتقي رئيس الوزراء بالرئيس إردوغان»، حسب وكالة «فرانس برس». وأضاف أن «أبرز الملفات التي سيناقشها رئيس الوزراء مع الجانب التركي هو ملف المياه وحزب العمال الكردستاني».

ويعاني العراق انخفاضا مقلقا لمنسوب نهري دجلة والفرات، اللذين ينبعان من تركيا. وتتهم بغداد مرارا تركيا وإيران ببناء سدود تتسبب بخفض مستوى المياه الذي يصل العراق من النهرين.

نهر دجلة
وبحسب إحصاءات رسمية، فقد كان مستوى نهر دجلة في العام 2022 عند 35% فقط من متوسط معدله خلال المئة عام الماضية. ويزيد الأمر سوءا تراجع الأمطار وصولا إلى انعدامها خلال السنوات الثلاث الأخيرة وسوء استخدام المياه.

وكان السفير التركي في العراق علي رضا غوناي رد الصيف الماضي على الاتهامات العراقية في تغريدة كتب فيها أن «الجفاف ليس مشكلة العراق فقط إنما مشكلة تركيا ومنطقتنا بأكملها»، مضيفا أنه «نتيجة للاحتباس الحراري، سيكون هناك مزيد من حالات الجفاف في السنوات المقبلة». واعتبر أن «المياه تُهدر بشكل كبير في العراق، ويجب اتخاذ تدابير فورية للحد من هذا الإهدار»، مشيرا إلى أنه «يجب تحديث أنظمة الري».

ومن المقرر وفق المصدر الحكومي أن يثير رئيس الوزراء العراقي كذلك ملف حزب العمال الكردستاني الذي يملك قواعد خلفية في شمال العراق.

وتشن تركيا مرارا في تلك المنطقة عمليات برية وغارات ضد حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون «إرهابيا». وتملك أنقرة منذ 25 عاما كذلك عشرات القواعد العسكرية في شمال العراق. في يوليو 2022، قتل تسعة مدنيين بقصف في إقليم كردستان العراق، حملت بغداد أنقرة مسؤوليته، فيما نفت تركيا علاقتها بالأمر.

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