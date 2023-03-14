سالفيني يرفض الخطة الأوروبية لحظر بيع السيارات العاملة بالوقود في 2035

القاهرة - بوابة الوسط

جدد نائب رئيس الوزراء وزير البنية التحتية في الحكومة الإيطالية، ماتيو سالفيني، رفضه خطة الاتحاد الأوروبي حظر بيع السيارات العاملة بمحركات الوقود الأحفوري في العام 2035.

وقال سالفيني، الثلاثاء، إن «إجبار القارة بأكملها على التحول إلى الكهرباء فقط في وقت قصير يعني تسليم أنفسنا إلى الصين»، في إشارة إلى مخاوف بشأن سيطرة السيارات الكهربائية الصينية على أسواق القارة العجوز في السنوات المقبلة، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

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وأضاف: «نعول على أن نكون أغلبية (في الاتحاد الأوروبي) لنقول إن التحول البيئي نعم أمر أساسي، ولكن لا يمكن أن يجرى بالإملاءات والإلزاميات والحظر، لأن الكهرباء تكلف أكثر في الوقت الراهن وأكثر تلوثا في دورتها الكاملة».

وحسب سالفيني، فإنه «لا يمكننا التحول من الغاز الروسي إلى الكهرباء الصينية»، في إشارة إلى العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا التي تشمل حظر إمدادات الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا.