  • Alwasat News
Atwasat

سالفيني يرفض الخطة الأوروبية لحظر بيع السيارات العاملة بالوقود في 2035

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 مارس 2023, 12:23 مساء
سالفيني يرفض الخطة الأوروبية لحظر بيع السيارات العاملة بالوقود في 2035
ماتيو سالفيني. (الإنترنت)
alwasat radio

جدد نائب رئيس الوزراء وزير البنية التحتية في الحكومة الإيطالية، ماتيو سالفيني، رفضه خطة الاتحاد الأوروبي حظر بيع السيارات العاملة بمحركات الوقود الأحفوري في العام 2035.

وقال سالفيني، الثلاثاء، إن «إجبار القارة بأكملها على التحول إلى الكهرباء فقط في وقت قصير يعني تسليم أنفسنا إلى الصين»، في إشارة إلى مخاوف بشأن سيطرة السيارات الكهربائية الصينية على أسواق القارة العجوز في السنوات المقبلة، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

- توجه أوروبي لإجراءات «غير مسبوقة» لمواجهة أزمة الطاقة

وأضاف: «نعول على أن نكون أغلبية (في الاتحاد الأوروبي) لنقول إن التحول البيئي نعم أمر أساسي، ولكن لا يمكن أن يجرى بالإملاءات والإلزاميات والحظر، لأن الكهرباء تكلف أكثر في الوقت الراهن وأكثر تلوثا في دورتها الكاملة».

وحسب سالفيني، فإنه «لا يمكننا التحول من الغاز الروسي إلى الكهرباء الصينية»، في إشارة إلى العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا التي تشمل حظر إمدادات الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

يختا صدّام حسين شاهدان على «بذخ» النظام السابق

يختا صدّام حسين شاهدان على «بذخ» النظام السابق
للمرة الأولى.. سعر العملة اللبنانية يتخطّى 100 ألف ليرة مقابل الدولار

للمرة الأولى.. سعر العملة اللبنانية يتخطّى 100 ألف ليرة مقابل الدولار
عيد سعيد: «فندق خمس هموم» يسلط الضوء على نهب المال العام وتهريبه

عيد سعيد: «فندق خمس هموم» يسلط الضوء على نهب المال العام وتهريبه
عقيلة صالح: خارطة طريق جديدة حال فشل التوافق مع مجلس الدولة

عقيلة صالح: خارطة طريق جديدة حال فشل التوافق مع مجلس الدولة
مكتبة الملك إدريس تختتم مؤتمرها العلمي الثاني بـ«12 ورقة بحثية»

مكتبة الملك إدريس تختتم مؤتمرها العلمي الثاني بـ«12 ورقة بحثية»
«هيومن رايتس ووتش»: روسيا نقلت 4500 طفل أوكراني من دور الأيتام إلى أراضيها

«هيومن رايتس ووتش»: روسيا نقلت 4500 طفل أوكراني من دور الأيتام إلى أراضيها
الليبي بن إسماعيل يلتقي ممثل أوزبكستان في الجائزة الكبرى لجودو المكفوفين

الليبي بن إسماعيل يلتقي ممثل أوزبكستان في الجائزة الكبرى لجودو المكفوفين
صدمة إفلاس ثلاثة بنوك أميركية تضرب البورصات وتتسبّب في تراجعها

صدمة إفلاس ثلاثة بنوك أميركية تضرب البورصات وتتسبّب في تراجعها
باشاغا: جاهزون لمساندة مساعي باتيلي في عقد الانتخابات العام 2023

باشاغا: جاهزون لمساندة مساعي باتيلي في عقد الانتخابات العام 2023
بايدن يتعهد محاسبة المسؤولين عن إفلاس مصرفَي «سيليكون فالي» و«سغنتشر»

بايدن يتعهد محاسبة المسؤولين عن إفلاس مصرفَي «سيليكون فالي» و«سغنتشر»
حبس مدير فرع مصرف الادخار في بنغازي ومساهمين في جرائم فساد

حبس مدير فرع مصرف الادخار في بنغازي ومساهمين في جرائم فساد
تأملات في كيان هش (2-4)

تأملات في كيان هش (2-4)
من هو الأديب الياباني كنزابورو أوي؟

من هو الأديب الياباني كنزابورو أوي؟
احتفالات في المدارس باليوم الوطني للزي التقليدي (صور)

احتفالات في المدارس باليوم الوطني للزي التقليدي (صور)
شاهد في «وسط الخبر»: هل كتب باتيلي بداية نهايته؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل كتب باتيلي بداية نهايته؟
باتيلي يلتقي ممثلي أحزاب ومنظمات مجتمع مدني في بنغازي

باتيلي يلتقي ممثلي أحزاب ومنظمات مجتمع مدني في بنغازي
إعلان قائمة المنتخب الأول لمباراتي تونس في تصفيات أفريقيا

إعلان قائمة المنتخب الأول لمباراتي تونس في تصفيات أفريقيا
ائتلاف الشركات المصرية يتسلم مشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس

ائتلاف الشركات المصرية يتسلم مشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
روسيا تؤيد تمديد اتفاقية الحبوب الأوكرانية لمدة 60 يومًا فقط
روسيا تؤيد تمديد اتفاقية الحبوب الأوكرانية لمدة 60 يومًا فقط
تراجع بورصة «وول ستريت» وسط تهاوي أسهم بنوك أميركية
تراجع بورصة «وول ستريت» وسط تهاوي أسهم بنوك أميركية
مفوض الاقتصاد الأوروبي: لا يوجد «خطر كبير» على المصارف الأوروبية
مفوض الاقتصاد الأوروبي: لا يوجد «خطر كبير» على المصارف الأوروبية
الحكومة الأميركية توافق على مشروع نفطي مثير للجدل في شمال ألاسكا
الحكومة الأميركية توافق على مشروع نفطي مثير للجدل في شمال ألاسكا
أسعار النفط تهبط جراء إغلاق بنك «سيليكون فالي»
أسعار النفط تهبط جراء إغلاق بنك «سيليكون فالي»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصر تمنح جنسيتها للأجانب مقابل وديعة مصرفية بالدولار
مصر تمنح جنسيتها للأجانب مقابل وديعة مصرفية بالدولار...
«إن جي إي» الفرنسية تشارك في تنفيذ خط قطار فائق السرعة يصل إلى مطروح
«إن جي إي» الفرنسية تشارك في تنفيذ خط قطار فائق السرعة يصل ......
وزير النقل المصري: مخطط لربط القطار السريع مع السودان وبنغازي في ليبيا
وزير النقل المصري: مخطط لربط القطار السريع مع السودان ......
وزيرة الخزانة الأميركية: تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي سلبي جدا
وزيرة الخزانة الأميركية: تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي ......
غوتيريس يندد بمعدلات فائدة «جشعة» تفرضها البلدان الغنية على الفقيرة
غوتيريس يندد بمعدلات فائدة «جشعة» تفرضها البلدان الغنية على ......
المزيد
سالفيني يرفض الخطة الأوروبية لحظر بيع السيارات العاملة بالوقود في 2035
سالفيني يرفض الخطة الأوروبية لحظر بيع السيارات العاملة ......
روسيا تعلن تمديد اتفاقية الحبوب لمدة 60 يوما
روسيا تعلن تمديد اتفاقية الحبوب لمدة 60 يوما...
للمرة الأولى.. سعر العملة اللبنانية يتخطّى 100 ألف ليرة مقابل الدولار
للمرة الأولى.. سعر العملة اللبنانية يتخطّى 100 ألف ليرة ......
أسعار النفط تهبط جراء إغلاق بنك «سيليكون فالي»
أسعار النفط تهبط جراء إغلاق بنك «سيليكون فالي»...
الحكومة الأميركية توافق على مشروع نفطي مثير للجدل في شمال ألاسكا
الحكومة الأميركية توافق على مشروع نفطي مثير للجدل في شمال ......
المزيد