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«أوبك»: الطلب العالمي على النفط تجاوز في نهاية 2022 مستوى ما قبل الجائحة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 فبراير 2023, 03:51 مساء
«أوبك»: الطلب العالمي على النفط تجاوز في نهاية 2022 مستوى ما قبل الجائحة
محطة نفطية شرق الولايات المتحدة، (أرشيفية: الإنترنت)
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تعافى الطلب العالمي على النفط وتجاوز مستويات ما قبل الجائحة في نهاية عام 2022، وفقًا للأرقام التي نشرتها منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) الثلاثاء وتتوقع نموًا أكبر للطلب في عام 2023 بفضل الصين.

ومع تسارع التغير المناخي، لم يتراجع استهلاك الوقود الأحفوري المسؤول عن الاحتباس الحراري، بل على العكس من ذلك، تجاوز الطلب العالمي على النفط في الربع الأخير من عام 2022 عتبة 100 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 101,17 مليون برميل يوميًا، وفق تقدير الكارتل، وفق وكالة «فرانس برس».

 وهذا الرقم أعلى من متوسط الطلب الذي قدرته أوبك لعام 2019 وبلغ 99,76 مليون برميل يوميًا.

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