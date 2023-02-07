  • Alwasat News
Atwasat

إضرابات واحتجاجات جديدة على مشروع تعديل نظام التقاعد في فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 فبراير 2023, 02:47 مساء
إضرابات واحتجاجات جديدة على مشروع تعديل نظام التقاعد في فرنسا
عناصر من الشرطة إلى جانب محتجين أثناء تظاهرة ضد إصلاح نظام التقاعد في مدينة ليل شمال فرنسا، 31 يناير 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

تشهد فرنسا الثلاثاء، يوما جديدا من التعبئة الواسعة مع إضرابات وتظاهرات احتجاجا على مشروع تعديل نظام التقاعد بدفع من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي يناقش في الجمعية الوطنية خلال الأسبوع الحالي.

وكان يومان من التظاهرات في 19 يناير و31 منه، قد جمعا في كل مرة أكثر من مليون محتج حسب الشرطة، وأكثر من مليونين حسبما أكد المنظمون، احتجاجا على مشروع لا يحظى بشعبية ينص في أبرز نقاطه على رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاما، حسب وكالة «فرانس برس».

وتؤثر الحركة الاحتجاجية على وسائل النقل، فيما قالت الشركة الوطنية للسكك الحديد إن نصف القطارات السريعة تسير في حين تشهد حركة قطارات الأنفاق والضواحي تراجعا، على ما أفادت إدارة النقل في العاصمة الفرنسية.

وقالت سيدسا ديالو، البالغة 36 عاما، وسط الحشود في إحدى المحطات في ضاحية باريس: «يحصل الأمر للمرة الثالثة في غضون أيام قليلة وبدأنا نعرف ما علينا القيام به»، موضحة أنها خصصت ساعة ونصف الساعة إضافية للوصول إلى العمل.

- فرنسا.. الآلاف يتظاهرون في باريس احتجاجًا على تعديل نظام التقاعد
-  اليوم.. عرض خطة إصلاح نظام التقاعد الفرنسي خلال اجتماع مجلس وزراء

وعلى صعيد حركة الملاحة الجوية، حذرت الهيئة المشرفة على النقل الجوي في فرنسا من احتمال حصول تأخير في الرحلات.

أما المضربون في قطاع الكهرباء فقد تسببوا بتراجع في الإنتاج قدره 4500 ميغاواط تقريبا، ما يوازي قدرة أكثر من أربعة مفاعلات نووية من دون أن يؤدي ذلك إلى انقطاعات في التيار، على ما أكد الاتحاد العمالي العام (CGT) وشركة «كهرباء فرنسا».

أما التعبئة في قطاع التعليم والتربية فستتأثر بعطل مدرسي في أجزاء من فرنسا. وقال رئيس نقابة «CGT» فيليب مارتينيز «نعول على التعبئة لكي يأخذ نواب الجمهورية رأي المواطنين في الاعتبار».

وتنظم النقابات تظاهرات السبت، في اختبار لقوتها ولدعم الرأي العام لها في كل مرة.

وحتى لا ينقلب الرأي العام عليها، ستتجنب النقابات التأثير على حركة وسائل النقل للسماح للناس بالتظاهر خلال عطلة نهاية الأسبوع وعدم عرقلة الذاهبين في عطلة أو العائدين منها.

مناقشة مشروع تعديل نظام التقاعد في الجمعية الوطنية
وفي الجمعية الوطنية، حيث لا تملك الحكومة الغالبية المطلقة، بدأت مناقشة مشروع تعديل نظام التقاعد الإثنين في ظل فوضى، إذ إن معارضي المشروع ينوون اعتماد نهج التعطيل البرلماني.

وقال وزير العمل أوليفييه دوسوب، الاشتراكي السابق الذي انضم إلى غالبية الرئيس ماكرون: «هذا إصلاح من أجل المساواة والتقدم، يوزع الجهد بطريقة عادلة».

وقال الوزير غابريال أتال: «الإصلاح أو إفلاس» نظام التقاعد، داعيا معارضي المشروع إلى الاختيار بين «المصلحة العامة»، و«المصلحة الانتخابية».

ويبدو أن الأسبوعين المخصصين لمناقشة المشروع، محفوفان بالمخاطر لماكرون وصدقيته السياسية، إذ إنه المشروع الرئيسي في ولايته الرئاسية الثانية.

«الأنا المضخمة» لإيمانويل ماكرون
وندد فيليب مارتينيز عبر إذاعة «آر تي إل»، بـ«الأنا المضتخمة» لإيمانويل ماكرون الذي اتهمه المسؤول النقابي، بالسعي إلى تمرير مشروع إصلاح التقاعد بأي ثمن مع خطر أن «يستولي اليمين المتطرف على الإليزيه» في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2027.

ولإقرار المشروع، تعول حكومة رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، على نواب حزب الجمهوريين اليميني.

وفي تنازل أتى في اللحظة الأخيرة، أعلنت بورن الأحد أن الأشخاص الذين بدأوا العمل بين سن 20 و21 عاما، يمكنهم التقاعد اعتبارا من سن 63 عاما، لكن رئيس «الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل» (سي إف دي تي)، لوران بيرجيه، ندد بهذا «الترقيع»، معتبرا أنه ليس «الحل للتعبئة الحاشدة».

وسن التقاعد في فرنسا هو من الأدنى بين الدول الأوروبية، مع أنه لا يمكن المقارنة فعلا بين أنظمة التقاعد في البلدان المختلفة.

واختارت الحكومة الفرنسية تمديد سنوات العمل لمعالجة التراجع المالي في صناديق التقاعد وتشيّخ السكان، وتدافع عن مشروعها، معتبرة أنه «يحدث تقدما اجتماعيا» من خلال تحسين معاشات التقاعد المتدنية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«غوغل» تطلق روبوتها التحادثي «بارد»

«غوغل» تطلق روبوتها التحادثي «بارد»
كاريكاتير خيري - مجالس بلدية تطلب وقف قوائم قروض الإسكان

كاريكاتير خيري - مجالس بلدية تطلب وقف قوائم قروض الإسكان
وزير الخارجية الروسي يصل مالي في زيارة رسمية

وزير الخارجية الروسي يصل مالي في زيارة رسمية
فرقة نسائية إندونيسية تمزج بين الطابع الإسلامي والفكاهة

فرقة نسائية إندونيسية تمزج بين الطابع الإسلامي والفكاهة
كوريا الشمالية تتعهد بـ«توسيع» مناوراتها العسكرية «استعدادا للحرب»

كوريا الشمالية تتعهد بـ«توسيع» مناوراتها العسكرية «استعدادا للحرب»
تعطيل الدراسة بمدارس درنة لنهاية الأسبوع

تعطيل الدراسة بمدارس درنة لنهاية الأسبوع
ميلوني تتحدث عن خطوات أوروبية مهمة لصياغة توليفة محتملة بشأن الهجرة

ميلوني تتحدث عن خطوات أوروبية مهمة لصياغة توليفة محتملة بشأن الهجرة
إدارة الكوارث التركية: تدمير أكثر من 5600 بناية جراء الزلازل

إدارة الكوارث التركية: تدمير أكثر من 5600 بناية جراء الزلازل
عمليات بحث مستمرة لإخراج الغاني أتسو من تحت أنقاض زلزال تركيا المدمر

عمليات بحث مستمرة لإخراج الغاني أتسو من تحت أنقاض زلزال تركيا المدمر
كاريكاتير حليم - زلزال بقوة 7,8 درجات يضرب شمال سورية وجنوب شرق تركيا

كاريكاتير حليم - زلزال بقوة 7,8 درجات يضرب شمال سورية وجنوب شرق تركيا
«الوسط» تحذر من صفحة تنتحل اسمها على «فيسبوك»

«الوسط» تحذر من صفحة تنتحل اسمها على «فيسبوك»
بدونة المدن وترييفها

بدونة المدن وترييفها
من السنوسي الكبير إلى معمر القذافي

من السنوسي الكبير إلى معمر القذافي
36 نقطة تفصل ليبرون جيمس عن أسطورة عبدالجبار

36 نقطة تفصل ليبرون جيمس عن أسطورة عبدالجبار
شاهد في «وسط الخبر».. إخراج «فاغنر» من السودان وليبيا هاجس أميركي

شاهد في «وسط الخبر».. إخراج «فاغنر» من السودان وليبيا هاجس أميركي
مجلة فرنسية: 5 شخصيات تهيمن على المشهد السياسي وهذه كيفية بناء التحالفات وتفكيكها في ليبيا

مجلة فرنسية: 5 شخصيات تهيمن على المشهد السياسي وهذه كيفية بناء التحالفات ...
لجنة شكاوى حكومية لقروض الإسكان الشبابي.. ومجالس بلدية تطلب وقف القوائم

لجنة شكاوى حكومية لقروض الإسكان الشبابي.. ومجالس بلدية تطلب وقف القوائم
كاريكاتير خيري - أميركا ودول أوروبية تتعهد بإمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة

كاريكاتير خيري - أميركا ودول أوروبية تتعهد بإمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
كردستان العراق يعلق صادراته النفطية عبر تركيا بسبب الزلزال
كردستان العراق يعلق صادراته النفطية عبر تركيا بسبب الزلزال
لافروف يبحث مع نظيره العراقي مستحقات شركات النفط المتأخرة بسبب العقوبات الأميركية
لافروف يبحث مع نظيره العراقي مستحقات شركات النفط المتأخرة بسبب ...
محادثات أسترالية-صينية لاستئناف التجارة دون عراقيل بين البلدين
محادثات أسترالية-صينية لاستئناف التجارة دون عراقيل بين البلدين
بريطانيا تشهد أكبر إضراب في تاريخ نظامها الصحي
بريطانيا تشهد أكبر إضراب في تاريخ نظامها الصحي
تونس تطلق اكتتابا وطنيا لجمع 700 مليون دينار كشريحة أولى لتمويل الميزانية
تونس تطلق اكتتابا وطنيا لجمع 700 مليون دينار كشريحة أولى لتمويل ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الرئيس الجزائري: عائلة واحدة نهبت 36 مليار دولار وماضون بمحاربة الفساد
الرئيس الجزائري: عائلة واحدة نهبت 36 مليار دولار وماضون ......
توافق أوروبي على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية
توافق أوروبي على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية...
مصرف لبنان يجمد حسابات 3 معاقبين أميركيا
مصرف لبنان يجمد حسابات 3 معاقبين أميركيا...
مصرف لبنان يحدد سعرا جديدا للصرف للسحب من الودائع الدولارية
مصرف لبنان يحدد سعرا جديدا للصرف للسحب من الودائع الدولارية...
اتفاق مجموعة السبع وأستراليا على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية
اتفاق مجموعة السبع وأستراليا على تحديد سقف لأسعار المشتقات ......
المزيد
«بي بي» للطاقة تسجل خسائر سنوية بسبب انسحابها من روسيا
«بي بي» للطاقة تسجل خسائر سنوية بسبب انسحابها من روسيا...
إضرابات واحتجاجات جديدة على مشروع تعديل نظام التقاعد في فرنسا
إضرابات واحتجاجات جديدة على مشروع تعديل نظام التقاعد في ......
أسعار النفط ترتفع مع تعافي الطلب في الصين
أسعار النفط ترتفع مع تعافي الطلب في الصين...
تونس تطلق اكتتابا وطنيا لجمع 700 مليون دينار كشريحة أولى لتمويل الميزانية
تونس تطلق اكتتابا وطنيا لجمع 700 مليون دينار كشريحة أولى ......
بريطانيا تشهد أكبر إضراب في تاريخ نظامها الصحي
بريطانيا تشهد أكبر إضراب في تاريخ نظامها الصحي...
المزيد