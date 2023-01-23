  • Alwasat News
Atwasat

اليوم.. عرض خطة إصلاح نظام التقاعد الفرنسي خلال اجتماع مجلس وزراء

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 يناير 2023, 11:57 صباحا
اليوم.. عرض خطة إصلاح نظام التقاعد الفرنسي خلال اجتماع مجلس وزراء
متظاهرون في مدينة تولوز (جنوب) ضد تعديل أنظمة التقاعد، 16 يناير 2020. (أ ف ب)
alwasat radio

تعرض الحكومة الفرنسية، خلال اجتماع لمجلس الوزراء الإثنين، خطتها لإصلاح نظام التقاعد دون تقديم أي تنازلات حول المطالب الرئيسية للنقابات العازمة على تصعيد التعبئة، بعد انطلاقة حاشدة ناجحة.

ويتوجه وزير العمل أوليفييه دوسوبت، بعد ذلك إلى الصحفيين مع الناطق باسم الحكومة أوليفييه فيران، بحسب وكالة «فرانس برس».

وبعد يوم أول من الإضرابات والتظاهرات جمع الخميس ما بين مليون ومليوني شخص في الشارع، وقبل اليوم الثاني المقرر في 31 يناير، يغتنم الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته هذا اللقاء الرسمي لإعادة تأكيد هدفهما، وهو إجراء نقاش برلماني مسرّع يفضي لدخول المشروع المثير للجدل موضع التنفيذ بحلول الصيف.

إرجاء سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما
وترفض النقابات بالإجماع والقسم الأكبر من قوى المعارضة، وغالبية كبرى من الفرنسيين بحسب استطلاعات الرأي، البند الأساسي في هذا الإصلاح القاضي بإرجاء سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.

- فرنسا.. الآلاف يتظاهرون في باريس احتجاجاً على تعديل نظام التقاعد

واعتبر الرئيس الأحد أنه أظهر «انفتاحا» بالنسبة لبرنامج ولايته الثانية الذي كان ينص بالأساس على تأخير سن التقاعد إلى 65 عاما، لكنه رفض أن يقول بوضوح إن كان سيتمسك حتى النهاية بسن الـ64، حرصا منه على عدم التأثير على النقاش البرلماني.

«علينا أن نتمكن من المضي قدما»
وقال ماكرون «أتمنى أن (تقوم) الحكومة مع البرلمانيين بتعديل» النص غير أنه شدد على أن «الحاجات معروفة»، مؤكدا «أعتقد أن علينا الآن أن نتمكن من المضي قدما».

كذلك يبدي الوزراء استعدادا «للحوار» من أجل «إثراء» النص، إنما فقط في الهوامش من دون المس بجوهره.

وفي مواجهة الاستياء العام تحاول الحكومة اتخاذ موقف إيجابي وقال أوليفييه فيران، «لا أرى مليون شخص في الشارع، بل مليون شخص يجب إقناعهم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا: بوركينا فاسو تطلب انسحاب القوات الفرنسية من أراضيها

رسميا: بوركينا فاسو تطلب انسحاب القوات الفرنسية من أراضيها
أرسنال في الصدارة بعد تخطيه مانشستر يونايتد بـ«أولد ترافورد»

أرسنال في الصدارة بعد تخطيه مانشستر يونايتد بـ«أولد ترافورد»
6 قرارات وتكليفات بالاتحاد الليبي للملاكمة

6 قرارات وتكليفات بالاتحاد الليبي للملاكمة
«هاتريك» هالاند يحقق الفوز لمانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون

«هاتريك» هالاند يحقق الفوز لمانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون
مع استمرار نشاط شركته في صربيا وأوكرانيا وليبيا.. «طباخ بوتين» يرد على قرار أميركي

مع استمرار نشاط شركته في صربيا وأوكرانيا وليبيا.. «طباخ بوتين» يرد على قرار ...
آل الشيخ: مواجهة ميسي ورونالدو.. نقطة في بحر ما سيحدث في «رؤية 2030»

آل الشيخ: مواجهة ميسي ورونالدو.. نقطة في بحر ما سيحدث في «رؤية 2030»
قنوات عالمية تنقل مباراة النصر والاتفاق تأهبا لظهور كريستيانو في الدوري السعودي.. الأحد

قنوات عالمية تنقل مباراة النصر والاتفاق تأهبا لظهور كريستيانو في الدوري ...
كاريكاتير حليم - مسار الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير حليم - مسار الانتخابات في ليبيا
علماء يبحثون سبب نفوق أعداد كبيرة من القشريات بالمملكة المتحدة

علماء يبحثون سبب نفوق أعداد كبيرة من القشريات بالمملكة المتحدة
الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع

الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع
بعد زيارة بيرنز.. «الأناضول»: هل هناك طبخة أميركية جديدة بشأن ليبيا؟

بعد زيارة بيرنز.. «الأناضول»: هل هناك طبخة أميركية جديدة بشأن ليبيا؟
المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا

المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا
بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا

بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا
مؤتمر أنشيلوتي: كامافينغا مهم جدا لنا وانتهاء أزمة تشواميني

مؤتمر أنشيلوتي: كامافينغا مهم جدا لنا وانتهاء أزمة تشواميني
بلدية طرابلس المركز تدعو المواطنين للمشاركة في إعداد ميزانية الإعمار

بلدية طرابلس المركز تدعو المواطنين للمشاركة في إعداد ميزانية الإعمار
«أكلات ماجدة» (17): شربة الطماطم والجزر المشوية في الفرن

«أكلات ماجدة» (17): شربة الطماطم والجزر المشوية في الفرن
رسائل توعية من مركز مكافحة الأمراض بشأن «أمراض الشتاء»

رسائل توعية من مركز مكافحة الأمراض بشأن «أمراض الشتاء»
أوكرانيا تعلن قتل 120 ألف جندي روسي منذ بدء الغزو

أوكرانيا تعلن قتل 120 ألف جندي روسي منذ بدء الغزو
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
وزير المالية الألماني يحذر من الانفصال السريع عن السوق الصينية
وزير المالية الألماني يحذر من الانفصال السريع عن السوق الصينية
الرئيس الإيراني يضع مكافحة التضخم أولوية الميزانية الجديدة
الرئيس الإيراني يضع مكافحة التضخم أولوية الميزانية الجديدة
رغم الظروف المناخية القاسية.. منتجو الصمغ العربي في السودان يتمسكون بزراعته وسط التحديات
رغم الظروف المناخية القاسية.. منتجو الصمغ العربي في السودان ...
ماكرون: مد خط أنابيب لنقل الهيدروجين بين برشلونة ومارسيليا إلى ألمانيا
ماكرون: مد خط أنابيب لنقل الهيدروجين بين برشلونة ومارسيليا إلى ...
برلين وباريس تتفقان على رد أوروبي «طموح وسريع» على المساعدات الأميركية للشركات
برلين وباريس تتفقان على رد أوروبي «طموح وسريع» على المساعدات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزير الطاقة السعودي يكشف خطة المملكة لتصنيع الوقود النووي
وزير الطاقة السعودي يكشف خطة المملكة لتصنيع الوقود النووي...
أوراق نقدية جديدة في الأردن تحمل صورة الملك عبدالله و«الأقصى»
أوراق نقدية جديدة في الأردن تحمل صورة الملك عبدالله ......
العراق يسجل أعلى إيرادات نفطية في 2022 بقيمة 115 مليار دولار
العراق يسجل أعلى إيرادات نفطية في 2022 بقيمة 115 مليار دولار...
تراجع الدولار أمام «الإسترليني» بعد صدور بيانات التوظيف الأميركية
تراجع الدولار أمام «الإسترليني» بعد صدور بيانات التوظيف ......
«البنك الدولي» يخفض توقعات النمو العالمي في 2023 إلى 1.7%
«البنك الدولي» يخفض توقعات النمو العالمي في 2023 إلى 1.7%...
المزيد
إعفاء محافظ البنك المركزي العراقي وسط تقلّب سعر صرف الدينار
إعفاء محافظ البنك المركزي العراقي وسط تقلّب سعر صرف الدينار...
اليوم.. عرض خطة إصلاح نظام التقاعد الفرنسي خلال اجتماع مجلس وزراء
اليوم.. عرض خطة إصلاح نظام التقاعد الفرنسي خلال اجتماع مجلس ......
أسعار النفط تتراجع مع عطلة رأس السنة القمرية في شرق آسيا
أسعار النفط تتراجع مع عطلة رأس السنة القمرية في شرق آسيا...
برلين وباريس تتفقان على رد أوروبي «طموح وسريع» على المساعدات الأميركية للشركات
برلين وباريس تتفقان على رد أوروبي «طموح وسريع» على المساعدات......
ماكرون: مد خط أنابيب لنقل الهيدروجين بين برشلونة ومارسيليا إلى ألمانيا
ماكرون: مد خط أنابيب لنقل الهيدروجين بين برشلونة ومارسيليا ......
المزيد