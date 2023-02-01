«أوبك بلس» توصي بالإبقاء على الاستراتيجية الحالية لخفض الإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط

أوصت لجنة تابعة لمنظمة الدول المصدّرة للنفط وشركائها «أوبك بلس»، الأربعاء، بالإبقاء على الاستراتيجية الحالية لخفض الإنتاج، لتبقي بذلك على الحذر في مواجهة استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وأكّد أعضاء لجنة المتابعة الوزارية المشتركة «التزامهم» الاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه في أكتوبر 2022 والذي يقضي بخفض مليوني برميل يومياً حتى نهاية عام 2023، بحسب ما جاء في بيان نشر بعد اجتماع عُقد عبر الفيديو، وفق «فرانس برس».

وسيجتمع أعضاء اللجنة مرة أخرى في 3 أبريل لتقييم الوضع قبل اجتماع لمسؤولين من الدول المصدرة للنفط «أوبك» برئاسة الرياض وشركائهم العشرة برئاسة موسكو والمقرر في 4 يونيو في فيينا حيث مقر المنظمة.

مناقشة ظروف السوق وتقدم التوصيات

ولا تمتلك لجنة المتابعة الوزارية المشتركة سلطة لاتخاذ قرارات في ما يتعلق بزيادة أو خفض الحصص لكنها تناقش ظروف السوق وتقدّم التوصيات التي تكون بمثابة أسس للإجراءات التي يتّخذها الوزراء.

- أسعار النفط تتراجع قبل اجتماع «أوبك بلس»

- استقرار أسعار النفط في ظل ترقب لاجتماع «أوبك بلس»

وقال كريغ إيرلام من اواندا في مذكرة إن المحللين توقعوا مثل هذه التوصية «لأن عدم اليقين المحيط بآفاق الاقتصاد العالمي قادر على التأثير على توقعات الطلب».

ولا يزال المستثمرون ينتظرون إشارات ملموسة لرفع الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، لإجراءات العزل بعد تخليها عن سياسة «صفر كوفيد». ولا تزال هناك نقاط غموض حول الإنتاج الروسي، قبل أيام من دخول العقوبات الغربية الجديدة حيز التنفيذ في 5 فبراير.

حظر الاتحاد الأوروبي يشمل شراء المنتجات النفطية الروسية

وبعد النفط الخام، سيمتد حظر الاتحاد الأوروبي ليشمل شراء المنتجات النفطية الروسية مثل البنزين أو الفيول، كما ستضع دول مجموعة السبع سقفا لاسعار هذه المنتجات.

واعتادت «أوبك بلس» الاجتماع شهريا خلال جائحة «كوفيد-19» التي زعزعت استقرار السوق، لكنّ المنظمة بدأت في إبطاء وتيرة اجتماعاتها منذ أكتوبر على خلفية رفع القيود الصحية حول العالم.

وتراجعت أسعار الخامين المرجعيين العالميين منذ خريف عام 2022 وباتت الآن عند نحو 80 دولارا لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي و85 دولارا لخام «برنت» من بحر الشمال، بعيدا عن الذروة التي تجاوزت 130 دولارا وسجلت في مارس بعد بدء غزو أوكرانيا.