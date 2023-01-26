استقرار أسعار النفط في ظل ترقب لاجتماع «أوبك بلس»

القاهرة - بوابة الوسط

استقرت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد أن ارتفعت مخزونات الخام الأميركية بنسبة أقل من المتوقع، بينما يترقب المستثمرون مزيد الوضوح بشأن محركات الإمداد، بما في ذلك اجتماع «أوبك بلس» المقبل وحظر الاتحاد الأوروبي الوشيك على المنتجات المكررة من النفط الروسي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام «برنت» أربعة سنتات، أو 0.1%، إلى 86.08 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 18 سنتا، أو 0.2%، إلى 80.33 دولار، حسب وكالة «رويترز».

وقال محللو «سيتي» في مذكرة الخميس «السوق تنتظر الحصول على مزيد الوضوح بشأن الحظر الأوروبي القادم على المنتجات المكررة الروسية والتعديل اللاحق في التدفقات التجارية، بينما يتوجه مندوبو (أوبك بلس) إلى اجتماعهم المقبل».

ارتفاع أقل من المتوقع في مخزونات النفط بالولايات المتحدة

وأضاف المحللون أن الحظر القادم من الاتحاد الأوروبي على المنتجات الروسية «يظل مصدر قلق كبير للسوق، مع توقع حدوث اضطرابات واسعة النطاق».

كما تغيرت أسعار النفط بشكل طفيف بعد أن أظهرت البيانات زيادة مخزونات الخام الأميركية التي كانت أقل من المتوقع، حيث قالت إدارة معلومات الطاقة إن المخزونات ارتفعت بمقدار 533 ألف برميل إلى 448.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 يناير، بنسبة أقل بكثير من التوقعات وهي زيادة مليون برميل.

لكن ارتفاع المخزونات أدى إلى الحد من مكاسب الأسعار لأنه يعكس ضعف الطلب على الوقود، إضافة إلى مخاوف أوسع نطاقا من تباطؤ الاقتصاد العالمي.