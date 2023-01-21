مصرف لبنان يحدد سعرا جديدا للصرف للسحب من الودائع الدولارية

القاهرة - بوابة الوسط

حدد مصرف لبنان المركزي، سعر صرف جديدا يبلغ 15 ألف ليرة مقابل الدولار، للسحب من الودائع الدولارية، التي لا يمكن الوصول إليها إلى حد بعيد حاليا إلا بالعملة المحلية.

وكان سعر الصرف، قد تحدد في السابق عند ثمانية آلاف ليرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 151، وهو ما كان ينطوي على خفض أو خسارة أكثر من 80% بسعر السوق الحالي البالغ نحو 50 ألف ليرة للدولار، فيما يمثل سعر الصرف الجديد خفضا بنحو 70%، وفق وكالة «رويترز».

وحدد البنك المركزي، في بيان اليوم، أيضا سقفا للسحب يعادل 1600 دولار شهريا بالليرة اللبنانية لأصحاب الحسابات، الذين لم يتمكنوا من سحب مدخراتهم منذ انهيار القطاع المالي في العام 2019.

تعويم العملة بشكل غير رسمي

وأبقى مصرف لبنان سعر الصرف عند 1500 ليرة للدولار حتى صيف 2019، ثم سمح حينها بتعويم العملة بشكل غير رسمي بعدما تكبد خسائر بعشرات المليارات من الدولارات.

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ومنذ ذلك الحين، فقدت الليرة أكثر من 95% من قيمتها، ما ألقى بغالبية سكان لبنان في براثن الفقر، وأدى إلى نقص في السلع الأساسية، مثل الأدوية في الدولة التي كانت متوسطة الدخل في السابق.

ويحافظ مصرف لبنان رسميا على سعر 1500 ليرة مقابل الدولار لكن كل السلع تقريبا يتم تداولها بسعر السوق، فيما قال المصرف إن السعر الرسمي سيتغير إلى 15 ألف ليرة للدولار في فبراير.