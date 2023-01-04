بلغاريا توقع اتفاقا مع تركيا بعد وقف امدادها بالغاز الروسي

القاهرة - بوابة الوسط

ستتمكن بلغاريا من الوصول إلى بنية الغاز التحتية لجارتها التركية بموجب اتفاق جرى إبرامه، الثلاثاء، في صوفيا بهدف تنويع إمداداتها بعد انقطاع في توريد الغاز الروسي عقب غزو أوكرانيا.

وقال وزير الطاقة البلغاري بالوكالة روسين خريستوف: «سنتمكن بذلك من شراء الغاز من جميع المنتجين الدوليين وتفريغه في تركيا، حيث يناسبنا ذلك بشكل أفضل من الناحية اللوجستية»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

ويشمل الاتفاق الذي يغطي السنوات الثلاثة عشر القادمة، نقل حتى 1.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا، أي نصف احتياجات بلغاريا، وفقا لوزير الطاقة التركي فاتح دونمز.

قطع الغاز الروسي عن بلغاريا

واوضح الوزير التركي أن الاتفاق المبرم بين شركة الغاز البلغارية الوطنية «بلغارغاز» وشركة النفط التركية الحكومية «بوتاس» يتيح الوصول إلى محطات وشبكات العبور التركية وسيؤدي كذلك إلى «زيادة أمن عمليات التسليم» في جميع أنحاء منطقة البلقان.

قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير، كانت بلغاريا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، تعتمد بشكل شبه كامل على الغاز الروسي، أي حوالي 3 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا.

وشهدت بلغاريا قطع إمدادها بالغاز في أبريل، لرفضها الدفع بالروبل كما طالبت روسيا ردا على عقوبات الاتحاد الأوروبي. وباتت حاليا تستورد نحو مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من أذربيجان. في يوليو، افتتحت خط أنابيب غاز جديد يربطها باليونان ويزودها بالغاز الطبيعي المسال الأميركي.