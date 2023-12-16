توظيف وحدات الإضاءة بأنواعها في ديكور البيت

القاهرة - بوابة الوسط

تحتل الإضاءة أهمية خاصة عند تصميم الديكور، إذ إنها معنية بتحقيق التوازن والتناعم ما بين جميع عناصر الديكور المختلفة، وإظهارها بشكل يتناسب مع التصميم الداخلي لأي فراغ. وتستمد هذه الأهمية من كونها عنصرا مهما في التكوين الجمالي للديكور يؤثر على الحالة النفسية، وليس مجرد مصدر للاضاءة، حسب موقع «بيتك دوت نت».

والإضاءة الديكورية أو الجمالية لا تحتاج سوى كابل للكهرباء ومنضدة توضع عليها، انتهاء بوحدات الإضاءة المعمارية التي تحتاج إلى مختصين لتركيبها وتوزيعها.

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وعلى الرغم من ارتباط بعض وحدات الإضاءة بنوع معين من الإضاءة، فإن معظمها متعدد الاستخدامات، ويمكن استعماله بطرق مختلفة، والتعرف على أنواعها فيما يلي:

1- المعلقات أو الدلايات

كما هو واضح من اسمها يجرى تركيبها وتعليقها في السقف، لتوجه إضاءة مباشرة إلى الأسفل. وعادة ما تتدلى لتلقي الضوء على السفرة أو على الطاولة في المطبخ.

بعض الأشخاص يفضلون استخدامها بدلا من الثريات في غرف الاستقبال أيضا. كما أنها يمكن أن تخدم الإضاءة المحيطة والإضاءة الجمالية.

2- الثريات (النجف) أبرز وحدات الإضاءة

تعلق الثريات في الأسقف، وتسلط إضاءتها للأعلى باتجاه السقف، وتتميز بأشكالها المميزة والفخمة.

تخدم الإضاءة المحيطة والإضاءة الجمالية أيضا بشكل كبير جدا إذا جرى اختيارها بشكل يتناسب مع ديكور بيتك.

3- الشمعدانات الجدارية

يجرى تثبيت الشمعدانات الجدارية على سطح الجدران، وتوجه إضاءتها للأعلى أو للأسفل أيضا.

يمكن استخدامها في خدمة الإضاءة التوجيهية، لتضيف إنارة خاصة للوحات الحائط. كما يمكن استخدامها للإضاءة المحيطة أيضا، ولكن عادة ما تسبب الظلال.

4- وحدات إضاءة المنضدة (الأباجورة)

توجد بأشكال ومقاسات مختلفة، لتناسب جميع الأذواق. وتتميز بتعدد استخداماتها، وإمكانية نقلها من مكان لآخر.

وتوجه وحدات إضاءة المنضدة أو المكتب (الأباجورة) النور للأسفل، بينما توجه وحدات الإضاءة الأرضية النور للأعلى.

وغالبا ما يجرى استخدامها في إضاءة المهام كوحدة إنارة إضافية للقراءة أو لعب الشطرنج، ولكنها تخدم الإضاءة الجمالية بشدة.

أنواع وحدات الإضاءة الجمالية لديكور أنيق (أرشيفية: الإنترنت)

أنواع وحدات الإضاءة الجمالية لديكور أنيق (أرشيفية: الإنترنت)

أنواع وحدات الإضاءة الجمالية لديكور أنيق (أرشيفية: الإنترنت)

أنواع وحدات الإضاءة الجمالية لديكور أنيق (أرشيفية: الإنترنت)

أنواع وحدات الإضاءة الجمالية لديكور أنيق (أرشيفية: الإنترنت)

أنواع وحدات الإضاءة الجمالية لديكور أنيق (أرشيفية: الإنترنت)