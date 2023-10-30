4 أفكار لتصميم ديكور أنيق لمنزلك

القاهرة - بوابة الوسط

تصميم ديكور لمنزلك يحتاج فقط إلى القليل من الإبداع فأنت لست بحاجة إلى مصمم ديكور للحصول على ديكور منزلي عالي الجودة، بل يمكنك التفكير وفقا لشخصيتك وما تحب أن تراه في منزلك، وبعد ذلك يمكن الاستعانة بأحد المصممين لتنفيذ أفكار التي ستكون في مساحتك الخاصة، فجميعنا نرغب في أن تكون منازلنا مكانا آمنا وراقيا وأهم من ذلك مهندم حتى أن نرتاح فيه ونعيد شحن طاقتنا.

وهناك عدة أنماط للديكورات منها المودرن والكلاسيكي والبوهيمي وأنماط أخرى تجمع أكثر من نمط في آن واحد، لذا سنستعرض بعض الأفكار البسيطة التي يمكن تطبيقها مع الأنماط المختلفة ووفقا لما تفضله، حيث يمكنك التغيير فيها للوصل إلى ما تريد في النهاية، وهو جعل منزلك يبدو أنيقا بميزانية محدودة، حسب موقع «ناوي».

أفكار تصميم ديكور منزلي

إذا كان من المقرر تحديث تصميم ديكور منزلك ولكن لديك ميزانية محدودة ووقت أقل فهناك 4 أفكار للديكور المنزلي لمساعدتك على البدء.

1. لا تخف من الطلاء الأسود

عند تصميم ديكور منزلك فكر دائما في إدخال اللون الأسود في أي شيء وخاصة غرف النوم، يجعل لون الطلاء الأسود الناعم في غرفة النوم شعورا خاصا وحميميا بطرق لن تتمكن من تحقيقها من خلال لون أفتح.

عملية تصميم الأثاث الانتقائي التي تجرى بشكل عشوائي، ومن دون استراتيجية محددة، تفسح المجال لاستخدام اللون الأسود والألوان الداكنة عموما، مما يضفي مزيد الحيوية والأجواء المنزلية.

2. تثبيت مدفأة من عناصر تصميم ديكور مميز

وجود مدفأة في المنزل يمكن دمجه في أكثر من نمط تصميم ديكور، فيمكنك استخدامها في التصميم الحديث وأيضا الكلاسيكي وغيرها.

كما يمكنك الاستعانة بالموقد الإلكتروني أو الكهربائي بأشكاله الحديثة، لتصميم المنزل الحديث، أو دمج مدفأة الحطب في المنزل الكلاسيكي.

3. اختر فن التباين في التصميم الداخلي

أثناء التخطيط لنظام الألوان لمنزلك، ضع في اعتبارك إضافة بعض درجات الألوان الداكنة لتباين أي ظلال أفتح تستخدمها، لذا استمتع بوضع الظلال الداكنة مثل الأسود والرمادي الفحمي.

تميل الأنماط الحديثة الأخرى أيضا إلى الدمج بين الألوان الفاتحة والداكنة، يمكنك البدء في دمج درجات الألوان الداكنة في ألوان الطلاء والرفوف والخزائن بالإضافة إلى قطع الأثاث مثل كراسي تناول الطعام والطاولات والكنب.

اختر فن التباين من خلال الاستعانة بحائط بسيط ليكون أكثر إثارة مع الأعمال الفنية الضخمة، ويمكن الاعتماد على تصوير فوتوغرافي واسع النطاق أو شيئا تجريديا وحيويا لتطبيق ذلك.

لخلق تباين مثير للاهتمام، استبدل شيئا واحدا في غرفة تقليدية تماما بشيء حديث للغاية، مثل طاولة القهوة الهندسية والأرضية المطلية بشكل تجريدي.

4. الإضاءة أهم عناصر تصميم ديكور المنزل

الإضاءة المتميزة هي طريقة ممتعة لإضفاء مظهر عصري على منزلك، عند اختيار الإضاءة لمطبخك أو غرفة المعيشة أو غرفة النوم، إذا كنت تميل للديكور الحديث ابحث عن مصابيح ذات زاوية أو مصباح أرضي كبير أو مصباح معلق بشكل بسيط.

يمكنك أيضا تركيب مرآة ذات إضاءة خلفية في حمامك، للمساعدة في منحك بعض الإضاءة الإضافية والمميزة.

إذا كان هناك أي شيء يمكنه تثبيته بمفرده وبالفعل تشعر بتغيير، فهو مصباح إضاءة، مثال على ذلك؟ ضوء قلادة النحاس، إنه يبدو أكثر دقة وتعقيدا من مصباح الطاولة ويتناقض مع العناصر الأكثر تقليدية في جميع أنحاء غرفة النوم وهذا أمر يبدو مميزا للبعض.