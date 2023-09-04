أفضل صيحات الديكور للعام 2023

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

شهد العام 2023 عددا لا حصر له من صيحات الديكور والتصميمات الداخلية الجديدة المتنوعة، تعكس أسلوب حياة ذكي لاستغلال المساحة الخاصة وتحويلها بلمسات بسيطة وعصرية.

وتقول مديرة التصميم في «هافنلي» هيذر جويرزين، لمجلة «هاربر بازار»: «عالم الموضة والتصميم السريع جعلنا نتشبث من اتجاه إلى آخر، فكر في سجاد رقعة الشطرنج والمرايا الفقاعية.. لكنني أعتقد أننا نتعلم الاستماع إلى ما نحبه حقًا، مقابل ما يشتريه الجميع في تلك اللحظة».

وأضافت: «بين الشكوك الاقتصادية والمخاوف البيئية بشأن النفايات، نحن نتوق إلى قطع استثمارية ذات روح وقصة تبدو وكأنها تتمتع بأسلوب باق، ولن تكون على قوائم الاستبعاد في العام المقبل. قطع تعيدنا إلى التقاليد، مع لمسة جديدة».

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أبرز صيحات «تريند» ديكور العام 2023

تعد الألوان والمزج بين درجاتها المختلفة من أبرز صيحات الديكور لهذا العام. حيث يرى الخبراء أن المزج بين الدرجات القوية الجريئة من الاتجاهات التي برزت بقوة خلال العام 2023، حيث يتجه الأشخاص بشكل متزايد إلى توفير مساحة من الراحة والدفء في المنزل عبر الألوان الترابية والدرجات الغنية واستخدام أوراق الحائط.

وهناك اتجاه لاستخدام ألوان قوية مثل الأخضر الزمردي ودرجات الأحمر في الجدران وحتى الأسقف، وهي وسيلة لخلق العمق بالغرفة.

ويبرز أيضا الاتجاه للاتصال مع الطبيعة واستخدام مواد عضوية في التصميمات الداخلية. ويشير خبراء التصميم إلى اتجاه قوي لاستخدام الطاولات المنحوتة المرتفعة، وأسطح العمل المصنوعة من الحجارة مثل البازلت إلى الحجر الجيري إلى الحجر الأملس، فهذه الأحجار الملونة اختيار أكثر جرأة للتصميم وطريقة جميلة لجلب الهواء الطلق إلى الداخل.

ومن الصيحات التي برزت هذا العام استخدام الأثاث ذات المنحنيات الطبيعية وليست الخطوط الحادة. ويرى خبراء التصميم أن استخدام المنحنيات والخطوط الناعمة في الأثاث يوفر أجواء رومانسية هادئة.

من الاتجاهات الرائدة هذا العام أيضا هو إحياء الأثاث الكلاسيكي القديم مع استخدام لمسات عصرية. إذ نشهد عودة قوية للتصميمات التقليدية في شكل أعمال خشبية مزخرفة وقوالب وأعمال فنية مستوحاة من الطراز القديم وصور ظلية رومانسية وألوان مشبعة وتلاعب بالأنماط.

وينصب التكرار في القرن الحادي والعشرين مرة أخرى على الدفء والضيافة والراحة، مثل لمسة أنيقة ومحدثة في «غرفة جلوس الجدة».

أفضل صيحات ديكور العام 2023. (مجلة هاربر بازار).

أفضل صيحات ديكور العام 2023. (مجلة هاربر بازار).

أفضل صيحات ديكور العام 2023. (مجلة هاربر بازار).

أفضل صيحات ديكور العام 2023. (مجلة هاربر بازار).