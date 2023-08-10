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كيف تختار سجادا مناسبا لديكور منزلك؟

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 أغسطس 2023, 10:15 صباحا
كيف تختار سجادا مناسبا لديكور منزلك؟
يدعو خبراء ديكور إلى جعل شراء السجاد يحتل أولى خطوات الديكور تليها خطوة انتقاء العناصر الأخرى (أرشيفية: الإنترنت)
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للسجاد دور مهم في ديكور المنازل، لذلك عليك معرفة اختيار السجاد الأمثل لكل ركن من أركان منزلك، حيث باتت تحمل القطعة منه مجموعة من الأثاث لترسم خصوصية لهذا الركن. وعند اختيار السجاد الـ«مودرن» (الحديث)، يرتكب البعض أخطاءً شائعة في الاختيار، حسب «سيدتي».

وتشمل هذه الأخطاء:
 حصر السجاد الملون بمرحلة عمرية: يعتقد البعض خطأً أن ألوان السجاد الجريئة حكر لمرحلة عمرية معينة، شبابية بالطبع، إلا أن هذا المعتقد يبعد عن الدقة.

السجاد المودرن
 الحجم الخاطئ: كثيرًا ما يختار السجاد بحجم خاطئ، نظرًا إلى صغر القطع الـ«مودرن» منه. وفي هذا الإطار، لا داعي أن تحضن السجادة كامل الأثاث، بل يكفي أن تتكئ قوائم هذا الأخير الأمامية عليها. وتدعو نصيحة خبراء الديكور إلى توزيع قطع كبيرة من الورق على الأرضية، في المساحة المراد فرد السجادة عليها، لمعرفة الحجم المناسب لهذه الأخيرة علمًا أن السجادة الأكبر حجمًا هي المفضلة عمومًا.

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السجاد ليس قطعة ثانوية أو إكسسوارا مكملا للديكور
 للسجاد الأولوية في خطة الديكور: بعكس ما هو شائع بأن السجادة قطعة ثانوية أو إكسسوار مكمل للديكور، مما يدفع كثيرين إلى إرجاء شرائها للنهاية، عندما تستنزف الميزانية المرصودة للتأثيث، فتضعف بذلك إطلالة الغرفة النهائية من جراء شراء قطعة غير مميزة. ولذلك يدعو خبراء ديكور إلى جعل شراء السجاد يحتل أولى خطوات الديكور، تليها خطوة انتقاء العناصر الأخرى (الأثاث).

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 السجاد المناسب للركن: يخطئ كثيرون عند شراء سجاد «خفيف» للممر الذي يتحمل «الدعس» المستمر، وبالتالي فهو سيبلى سريعًا. أما إذا كان المكان الذي يحضن السجاد خاصا بالأكل، فيجب اختيار هذه القطعة قابلة للتنظيف أو عميقة الألياف. كما أن السجاد طويل الخيوط والوبر، وحين يفرد في مكان غير مناسب، سيخلص إلى تناثر وبره.

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