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مخاطر ارتداء سماعات الأذن و«الإيربودز» أثناء القيادة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 ديسمبر 2023, 01:16 مساء
مخاطر ارتداء سماعات الأذن و«الإيربودز» أثناء القيادة
بعض النصائح الإضافية لقيادة آمنة عند وضع «الإيربودز» في أذنيك (أرشيفية: الإنترنت)
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وفقًا لدراسة أجرتها إدارة السلامة الوطنية على الطرق السريعة في الولايات المتحدة ارتداء سماعات الأذن أثناء القيادة يزيد من خطر وقوع حادث بثلاث مرات.

يستخدم كثير من السائقين سماعات الأذن و«الإيربودز» من أجل الاستماع للموسيقى أو للرد على المكالمات المهمة، دون دراية أن ارتداءهم أثناء القيادة أمر خطير للغاية، ويزيد من خطر وقوع حوادث الطرق.

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وذلك لأن سماعات الأذن تحجب الضوضاء الخارجية، مما يجعل من الصعب على السائق سماع الأصوات المحيطة به، مثل تحذيرات السيارات الأخرى أو المشاة أو الدراجات.

كما أن سماعات الأذن يمكن أن تشتت انتباه السائق، مما قد يؤدي إلى فقدان التركيز على الطريق.

تفاصيل الدراسة
كما وجدت الدراسة أن السائقين الذين يرتدون سماعات الأذن هم أكثر عرضة للقيادة بسرعة زائدة وعدم الانتباه إلى إشارات المرور.

أجرت إدارة السلامة الوطنية على الطرق السريعة في الولايات المتحدة دراسة في العام 2017 لتقييم مخاطر ارتداء سماعات الأذن أثناء القيادة.

شملت الدراسة أكثر من 1000 سائق، وجرى تقسيمهم إلى مجموعتين: مجموعة ارتدت سماعات أذن أثناء القيادة، ومجموعة لم ترتد سماعات أذن.

وجدت الدراسة أن السائقين الذين ارتدوا سماعات أذن أو إيربودز أثناء القيادة كانوا أكثر عرضة لخطر وقوع حادث بثلاث مرات من السائقين الذين لم يرتدوا سماعات أذن.

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كما وجدت الدراسة أن السائقين الذين ارتدوا سماعات أذن كانوا أكثر عرضة للقيادة بسرعة زائدة وعدم الانتباه إلى إشارات المرور.

ارتفاع خطر وقوع حوادث
خلصت الدراسة إلى ارتفاع خطر وقوع حادث لدى السائقين الذين ارتدوا سماعات أذن بنسبة 233%.

كان السائقون الذين ارتدوا سماعات أذن أكثر عرضة للقيادة بسرعة زائدة بنسبة 11%، كذلك كان السائقون الذين ارتدوا سماعات أذن أكثر عرضة لعدم الانتباه إلى إشارات المرور بنسبة 23%.

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نصائح عند الاضطرار لاستخدام سماعات الأذن أو «الإيربودز»

هناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها لتقليل خطر ارتكاب حادث أثناء القيادة مع الإيربودز وهي:
- يجب خفض مستوى صوت سماعات الأذن بحيث يمكنك سماع الأصوات المحيطة بك.

- يمكن استخدام مكبرات الصوت في السيارة بدلاً من سماعات الأذن.

- توقف عن القيادة إذا كنت بحاجة إلى الرد على الهاتف في مكان آمن.

- من المهم أن تتذكر أن القيادة هي مهمة خطيرة، وأن عليك أن تكون على دراية بمحيطك في جميع الأوقات.

- ارتداء سماعات الأذن أثناء القيادة يمكن أن يقلل من قدرتك على القيام بذلك، مما يزيد من خطر وقوع حادث.

- اختر سماعات أذن ذات جودة عالية توفر صوتًا واضحًا دون حجب الكثير من الضوضاء الخارجية.

- اضبط مستوى الصوت بحيث يمكنك سماع الأصوات المحيطة بك.

- كن على دراية بمحيطك وركز على القيادة.

- إذا كنت بحاجة إلى الرد على الهاتف، فافعل ذلك في مكان آمن.

- من خلال اتباع هذه النصائح، يمكنك تقليل خطر وقوع حادث أثناء القيادة مع سماعات الأذن.

هذا المحتوى من تيربو العرب
 

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